14:49
USD 88.67
EUR 95.49
RUB 0.96
Общество

В Ботаническом саду в Бишкеке появится этнокомплекс

В Ботаническом саду в Бишкеке появится этнокомплекс. Об этом 24.kg сообщил его директор Иван Хегай.

По его словам, территорию, расположенную на улице Ахунбаева, ждет реконструкция.

«В этом году планируем восстановить партерную зону. Она состоит из двух частей. Слева мы уже посадили орех грецкий, яблоки и сливы. С правой стороны планируем этнокомплекс — там будет высажена местная флора, растения Кыргызстана», — сказал он.

Читайте по теме
Садыр Жапаров посетил Ботанический сад после его реконструкции

Иван Хегай добавил, что в этом году из бюджета выделено 95 миллионов сомов на восстановление системы ирригации на обеих территориях (на улицах Горького и Ахунбаева).

«Одна стройкомпания предлагала сделать закрытую систему, но это дорого, нужны специалисты, которые потом ее будут обслуживать, да и на ее строительство потребуется 29 месяцев. Поэтому принято решение восстановить существующую систему, а также пруды, пробурить скважины и по возможности установить противопожарные бочки. Сейчас разрабатываем проект», — сказал он.

24.kg
Фото 24.kg. Партерная часть Ботанического сада

Отметим, в прошлом году началась реконструкция общей территории сада на улице Горького. Тогда руководители администрации президента, ГП «Кыргызкурулушсервис» и Ботанического сада подписали трехсторонний контракт на сумму 33 миллиона сомов. Работа уже завершена

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293375/
просмотров: 873
Версия для печати
Материалы по теме
Ботсаду передали спецтехнику и оборудование. Их купили на средства от забега
Садыр Жапаров посетил Ботанический сад после его реконструкции
В Бишкеке милиционеры не дали мужчине совершить суицид
В Ботаническом саду задержали браконьера с певчими птицами
Ботсад в Бишкеке засыхает. Объявлен сбор средств на покупку водовоза
В поддержку Ботанического сада в Бишкеке пройдет эковыставка
Чиновники вновь посетили Ботанический сад. На этот раз пришел Акылбек Жапаров
Фестиваль тюльпанов прошел в Бишкеке
В Ботаническом саду зацвела магнолия. Бишкекчан приглашают на экскурсию
«Зеленое сердце» Бишкека. Как сегодня выживает Ботанический сад
Популярные новости
Горы зовут. Топ-5 пиков рядом с&nbsp;Бишкеком, куда сможет взобраться даже новичок Горы зовут. Топ-5 пиков рядом с Бишкеком, куда сможет взобраться даже новичок
Завтра в&nbsp;большом районе Бишкека не&nbsp;будет холодной воды. Карта Завтра в большом районе Бишкека не будет холодной воды. Карта
Диета или упражнения? Десять вопросов о&nbsp;том, как правильно похудеть к&nbsp;лету Диета или упражнения? Десять вопросов о том, как правильно похудеть к лету
Все схемы движения троллейбусов в&nbsp;Бишкеке Все схемы движения троллейбусов в Бишкеке
Бизнес
Кошелек &laquo;О!Деньги&raquo;: оплата более 300 госуслуг онлайн в&nbsp;одном приложении Кошелек «О!Деньги»: оплата более 300 госуслуг онлайн в одном приложении
7&nbsp;Мая&nbsp;&mdash; День связи. Поздравление от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! 7 Мая — День связи. Поздравление от Мобильного оператора О!
BakAi стало лучшим финансовым приложением в&nbsp;Кыргызстане по&nbsp;оценкам пользователей BakAi стало лучшим финансовым приложением в Кыргызстане по оценкам пользователей
Услуги сети клиник АCIBADEM стали доступны жителям города&nbsp;Ош Услуги сети клиник АCIBADEM стали доступны жителям города Ош
7 мая, вторник
14:38
Кошелек «О!Деньги»: оплата более 300 госуслуг онлайн в одном приложении Кошелек «О!Деньги»: оплата более 300 госуслуг онлайн в ...
14:14
В Бишкеке более 8 тысяч нарушений ПДД за неделю выявили автоинспекторы
14:13
Предлагается сократить число агитаторов на выборах президента и депутатов ЖК
14:00
Несчастный случай на производстве. Где получают травмы и как добиться возмещения
13:50
Трагедия в Сузаке. Один из пострадавших пошел на поправку