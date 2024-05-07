В Ботаническом саду в Бишкеке появится этнокомплекс. Об этом 24.kg сообщил его директор Иван Хегай.

По его словам, территорию, расположенную на улице Ахунбаева, ждет реконструкция.

«В этом году планируем восстановить партерную зону. Она состоит из двух частей. Слева мы уже посадили орех грецкий, яблоки и сливы. С правой стороны планируем этнокомплекс — там будет высажена местная флора, растения Кыргызстана», — сказал он.

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Иван Хегай добавил, что в этом году из бюджета выделено 95 миллионов сомов на восстановление системы ирригации на обеих территориях (на улицах Горького и Ахунбаева).

«Одна стройкомпания предлагала сделать закрытую систему, но это дорого, нужны специалисты, которые потом ее будут обслуживать, да и на ее строительство потребуется 29 месяцев. Поэтому принято решение восстановить существующую систему, а также пруды, пробурить скважины и по возможности установить противопожарные бочки. Сейчас разрабатываем проект», — сказал он.

Фото 24.kg. Партерная часть Ботанического сада

Отметим, в прошлом году началась реконструкция общей территории сада на улице Горького. Тогда руководители администрации президента, ГП «Кыргызкурулушсервис» и Ботанического сада подписали трехсторонний контракт на сумму 33 миллиона сомов. Работа уже завершена.