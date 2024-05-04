Садыр Жапаров навестил детей, пострадавших от наезда грузовика в Сузаке

Президент Садыр Жапаров сегодня в Городской детской клинической больнице скорой медицинской помощи в Бишкеке навестил детей, сбитых грузовиком во время массового мероприятия в Сузакском районе Джалал-Абадской области. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь главы государства Аскат Алагозов.

Напомним, десять пострадавших в результате данного инцидента детей, состояние которых оценивают как тяжелое, 3 мая специальным самолетом доставили в столицу.

Глава государства побеседовал с врачами, родителями детей и сопровождающими их родственниками. Он поручил привлечь лучших специалистов для лечения пострадавших.

«Садыр Жапаров в разговоре с родителями детей подчеркнул, что по результатам работы комиссии примут меры в отношении тех, кто проявил халатность к мерам безопасности на массовом мероприятии», — говорится в сообщении.

Кстати, сегодня за это освобождены от занимаемых должностей начальник Сузакского РУВД, его заместитель и начальник Октябрьского поселкового отдела милиции. Еще 12 сотрудников правоохранительных органов привлекли к дисциплинарной ответственности.

Несчастным случаем закончился конкурс юных манасчи в селе Жерге-Тал Сузакского района Джалал-Абадской области. Мероприятие проходило на джайлоо. Школьники читали отрывки из эпоса «Манас». Во время декламации собравшихся подростков протаранил грузовик Porter. Пострадали 35 человек, 20 находятся в больнице. Водитель задержан. Возбуждено уголовное дело.