19:21
USD 88.68
EUR 95.00
RUB 0.95
Общество

Садыр Жапаров навестил детей, пострадавших от наезда грузовика в Сузаке

Президент Садыр Жапаров сегодня в Городской детской клинической больнице скорой медицинской помощи в Бишкеке навестил детей, сбитых грузовиком во время массового мероприятия в Сузакском районе Джалал-Абадской области. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь главы государства Аскат Алагозов.

Напомним, десять пострадавших в результате данного инцидента детей, состояние которых оценивают как тяжелое, 3 мая специальным самолетом доставили в столицу.

Глава государства побеседовал с врачами, родителями детей и сопровождающими их родственниками. Он поручил привлечь лучших специалистов для лечения пострадавших.

«Садыр Жапаров в разговоре с родителями детей подчеркнул, что по результатам работы комиссии примут меры в отношении тех, кто проявил халатность к мерам безопасности на массовом мероприятии», — говорится в сообщении.

Кстати, сегодня за это освобождены от занимаемых должностей начальник Сузакского РУВД, его заместитель и начальник Октябрьского поселкового отдела милиции. Еще 12 сотрудников правоохранительных органов привлекли к дисциплинарной ответственности.

Несчастным случаем закончился конкурс юных манасчи в селе Жерге-Тал Сузакского района Джалал-Абадской области. Мероприятие проходило на джайлоо. Школьники читали отрывки из эпоса «Манас». Во время декламации собравшихся подростков протаранил грузовик Porter. Пострадали 35 человек, 20 находятся в больнице. Водитель задержан. Возбуждено уголовное дело. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293227/
просмотров: 312
Версия для печати
Материалы по теме
Несчастный случай в Сузаке: 12 милиционеров наказаны, уволены начальники РУВД
В Кыргызстане отменили все массовые мероприятия с участием школьников
Трагедия в Сузаке. В одной семье пострадали двое детей
Трагедия в Сузаке. Камчыбек Ташиев взял дело под личный контроль
Трагедия в Сузаке. Будет организован временный кризисный центр
Трагедия в Сузаке. В больницах находится 20 человек
BMW сбил школьницу на обочине в Чуйской области и скрылся
В Сузаке ввели режим чрезвычайной ситуации III степени
В Сузаке 54-летнюю учительницу избили родители и коллеги
В Бишкеке грузовик насмерть сбил 10-летнюю девочку. Осторожно, видео
Популярные новости
Горы зовут. Топ-5 пиков рядом с&nbsp;Бишкеком, куда сможет взобраться даже новичок Горы зовут. Топ-5 пиков рядом с Бишкеком, куда сможет взобраться даже новичок
Жарко и&nbsp;солнечно. Синоптики рассказали, какую погоду ожидать в&nbsp;мае Жарко и солнечно. Синоптики рассказали, какую погоду ожидать в мае
Все схемы движения троллейбусов в&nbsp;Бишкеке Все схемы движения троллейбусов в Бишкеке
День труда. Как в&nbsp;Кыргызстане отмечали Первомай День труда. Как в Кыргызстане отмечали Первомай
Бизнес
BakAi стало лучшим финансовым приложением в&nbsp;Кыргызстане по&nbsp;оценкам пользователей BakAi стало лучшим финансовым приложением в Кыргызстане по оценкам пользователей
Услуги сети клиник АCIBADEM стали доступны жителям города&nbsp;Ош Услуги сети клиник АCIBADEM стали доступны жителям города Ош
Третий бесплатно! Акция в&nbsp;честь майских праздников в&nbsp;сети O!Store Третий бесплатно! Акция в честь майских праздников в сети O!Store
Почему контакт-центр&nbsp;&mdash; это лучшая работа для студента Почему контакт-центр — это лучшая работа для студента
4 мая, суббота
19:01
Стартапы КР могут участвовать в акселераторе Google for Startups и Astana Hub Стартапы КР могут участвовать в акселераторе Google for...
18:46
Самолет компании Avia Traffic совершил аварийную посадку
18:29
О голоде в Газе заявила глава Всемирной продовольственной программы ООН
18:14
Садыр Жапаров навестил детей, пострадавших от наезда грузовика в Сузаке
17:57
В реке Кызыл-Суу в Ошской области нашли тело трехлетнего ребенка