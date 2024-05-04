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Общество

В город Ош доставили частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата

В Ош из Москвы доставили частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата. Об этом сообщили в мэрии южной столицы.

По ее данным, в рамках международной акции «Огонь памяти» пройдут митинг-реквием и зажжение огня. Далее частицы огня передадут в организации Оша и другие города Кыргызстана.

«Огонь доставили актер, доверенное лицо президента России Михаил Мамаев и глава Красноярского исполкома Всероссийского движения «Народный фронт» Оксана Ларионова. Их встретили представители муниципалитета Оша, Россотрудничества и Генерального консульства РФ», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293206/
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