Кыргызский мед получил доступ к рынку Европейского союза

Еврокомиссия поддержала план экспорта кыргызского меда и добавила его в свой специальный перечень технического регламента, разрешающего ввоз на территорию ЕС. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

По ее данным, это подтверждает соответствие национальной системы контроля и сертификации Кыргызстана требованиям Евросоюза.

«Такое решение Еврокомиссии способствует расширению рынка сбыта кыргызским производителям меда и повышению конкурентоспособности отечественной продукции на международных рынках. Ранее предпринимались усилия по внедрению кыргызского меда на европейский рынок, но из-за жестких требований сертификации Евросоюза экспорт был невозможен. Минсельхоз продолжит работу по расширению перечня отечественной продукции, имеющей доступ к рынку Европейского союза», — говорится в сообщении.