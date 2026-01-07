12:40
Экономика

В Китай в 2025 году впервые отправили 23 тонны сушеного абрикоса — Минсельхоз

В Китай в 2025 году впервые отправили 23 тонны сушеного абрикоса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана.

Отмечается, что одним из ключевых достижений КР стало расширение экспортных возможностей. Отечественная сельскохозяйственная и переработанная продукция уверенно выходят на международные рынки, а география экспорта продолжает расширяться, говорится в сообщении.

В ведомстве проинформировали, что на сегодня с КНР согласованы восемь протоколов по экспорту шерсти, кашемира, фасоли, мяса птицы и субпродуктов птицы, а также три протокола по экспорту термически обработанного мяса и кожевенного сырья. Начат экспорт сухофруктов — успешно отправлена первая партия объемом 23 тонны сушеного абрикоса. Идет подготовка к экспорту вина, растительного масла и овощей.

Продолжается работа по получению разрешения на экспорт меда в Европейский союз. В то же время в Великобританию уже экспортировано 298 килограммов кыргызстанского меда.

В Саудовскую Аравию экспортировано 144 лошади. Кроме того, экспорт сухофруктов, меда и другой переработанной продукции активно развивается через маркетплейс Wildberries, открывая новые возможности цифрового экспорта.
