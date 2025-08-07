В Кыргызстане сократился экспорт меда на 34,7 процента

Кыргызстан за шесть месяцев 2025-го экспортировал натуральный мед на 54 миллиона 983,1 тысячи сомов ($629,97 тысячи). Такие данные содержатся в материалах Таможенной службы.

Уточняется, что экспорт меда сократился на 34,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда в другие страны отправлено этого продукта на 85 миллионов сомов ($965,49 тысячи).

Ранее Минсельхоз сообщал, что основным импортером меда из КР стал Китай — 82 тонны. Импорт при этом составил всего 0,5 тонны. Он практически прекратился, что указывает на достаточность внутреннего производства и рост доверия к отечественному меду.