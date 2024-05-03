Пандемия COVID-19 привела к увеличению числа школьников с избыточным весом

Пандемия COVID-19 привела к увеличению числа детей школьного возраста с избыточным весом. Об этом говорится в новом докладе Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщают «Новости ООН».

Исследование поведения и распорядка дня детей проводилось с 2021 по 2023 год в 17 из 53 государств – членов Европейского региона ВОЗ. В нем приняли участие более 50 тысяч детей.

Доклад подтверждает увеличение числа детей с избыточным весом в возрасте от 7 до 9 лет.

Это связано с тем, что в условиях пандемии дети проводили больше времени перед экранами компьютеров и других устройств и были физически менее активны.

Кроме того, согласно исследованию, 42 процента опрошенных детей чувствовали себя менее счастливыми. Каждый пятый ребенок сообщил, что чаще грустит, а каждый четвертый — что чувствует себя одиноким.

Региональный советник ВОЗ по вопросам питания, физической активности и ожирения Кремлин Викрамасингхе отметил, что в некоторых странах наблюдались позитивные изменения, например семьи стали чаще принимать пищу вместе. Однако, по его словам, есть и тревожные тенденции, в том числе рост распространенности нездоровых пищевых привычек и сидячего образа жизни.

Викрамасингхе подчеркнул, что в Европейском регионе с избыточной массой тела и ожирением живет каждый третий ребенок, а потребление фруктов и овощей находится на низком уровне.

Он призвал к принятию срочных мер по улучшению моделей питания и физической активности, в частности путем создания условий, способствующих здоровому образу жизни.

В ВОЗ добавили, что пандемия подчеркнула необходимость безотлагательной борьбы с детским ожирением: странам региона необходимо уделять первоочередное внимание здоровому питанию и физической активности детей на всех этапах развития.

Читайте по теме Детское ожирение: от психологических проблем до преждевременной смерти

Для этого ВОЗ рекомендует такие меры, как ограничения на рекламу вредных продуктов и налоги на них, четкая маркировка пищевых продуктов и программы по улучшению рациона питания и поощрению физической активности на базе школ.

Новые данные ВОЗ могут быть использованы для совершенствования текущей политики, а также для формирования планов на случай будущих чрезвычайных ситуаций и пандемий, которые могут привести к прерыванию учебных процессов или закрытию школ.