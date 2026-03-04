Число подростков, страдающих ожирением, растет

Ожирение — не вопрос внешнего вида, а хроническое заболевание. Об этом предупреждают специалисты Республиканского центра укрепления здоровья.

По данным Всемирной организации здравоохранения, с 1990 года показатели ожирения среди взрослых увеличились более чем вдвое, а среди подростков — в четыре раза.

Избыточная масса тела и ожирение появляются в результате дисбаланса между потреблением энергии (питанием) и ее затратами (физической активностью).

Ожирение развивается под влиянием нескольких факторов: образа жизни, окружающей среды, психологических причин и генетической предрасположенности.

Оно повышает вероятность развития сердечно-сосудистых болезней, сахарного диабета II типа, гипертонии, заболеваний суставов, некоторых онкологических болезней.

Помимо повышенного риска в будущем, страдающие ожирением дети также испытывают одышку, подвержены риску переломов и могут испытывать психологические проблемы.

Профилактика ожирения начинается с раннего возраста.

Для детей:

грудное вскармливание в первые полгода;

здоровое питание, достаточный сон и физическая активность;

меньше времени перед экраном и сладких напитков.

Для взрослых:

сбалансированное питание с большим количеством овощей и фруктов;

регулярная физическая активность;

ограничение сахара и жиров;

отказ от табака и алкоголя, полноценный сон.

Ежегодно 4 марта отмечается Всемирный день борьбы с ожирением.