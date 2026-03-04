Число подростков, страдающих ожирением, растет

Ожирение — не вопрос внешнего вида, а хроническое заболевание. Об этом предупреждают специалисты Республиканского центра укрепления здоровья.
По данным Всемирной организации здравоохранения, с 1990 года показатели ожирения среди взрослых увеличились более чем вдвое, а среди подростков — в четыре раза.
Избыточная масса тела и ожирение появляются в результате дисбаланса между потреблением энергии (питанием) и ее затратами (физической активностью).
Ожирение развивается под влиянием нескольких факторов: образа жизни, окружающей среды, психологических причин и генетической предрасположенности.
Помимо повышенного риска в будущем, страдающие ожирением дети также испытывают одышку, подвержены риску переломов и могут испытывать психологические проблемы.
Профилактика ожирения начинается с раннего возраста.
Для детей:
- грудное вскармливание в первые полгода;
- здоровое питание, достаточный сон и физическая активность;
- меньше времени перед экраном и сладких напитков.
Для взрослых:
- сбалансированное питание с большим количеством овощей и фруктов;
- регулярная физическая активность;
- ограничение сахара и жиров;
- отказ от табака и алкоголя, полноценный сон.
Ежегодно 4 марта отмечается Всемирный день борьбы с ожирением.