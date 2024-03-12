Ничего не делать и похудеть не получится. Секреты борьбы с лишним весом

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), более миллиарда человек страдает ожирением, или каждый восьмой житель планеты. В Кыргызстане эта проблема также актуальна.

Об основных причинах, последствиях и мерах профилактики 24.kg рассказала доктор медицинской наук, профессор кафедры КГМА, специалист по питанию Турсун Мамырбаева.

Читайте по теме Здоровое питание недоступно для 10 миллионов человек в Центральной Азии — ЕАБР

— По данным Центра электронного здравоохранения, в 2003 году всего 80 человек среди взрослых и подростков на 100 тысяч населения (исключая детей до 14 лет) страдали от ожирения. В 2022-м — уже 247 человек на 100 тысяч. То есть за 20 лет число выросло в три раза. Это очень большой показатель. Растет и число женщин детородного возраста, имеющих избыточный вес или ожирение.

Если сравнивать Кыргызстан с европейскими странами, то, возможно, у нас показатель ожирения меньше. Но беспокоят его постоянный рост и ограниченные ресурсные возможности. Если мы сейчас не начнем вести профилактику ожирения среди детей, то через лет десять оно уже станет неуправляемым.

— Какой должна быть масса тела, чтобы поставить такой диагноз?

— Индекс массы тела (ИМТ) — признанный ВОЗ коэффициент соотношения веса и роста человека. Рассчитывается по формуле: ИМТ = вес (кг) / рост (м)²

Показатель от 18 до 25 говорит о нормальном весе, от 25 до 30 считается избыточным, а ИМТ выше 30 — это уже ожирение. Пределы ИМТ меняются в зависимости от возраста.

Если остаются вопросы, то надо измерить талию. Бедра должны быть шире талии. Если объем талии больше 80 сантиметров, то это очень плохой тип ожирения — абдоминальный, когда жир скапливается именно в брюшной полости. Это признак того, что внутренние органы имеют ожирение, а значит, их функции, кровоснабжение страдают.

— К чему может приводить избыточный вес?

— Прежде всего к заболеваниям сердечно-сосудистой системы — артериальной гипертензии, инфарктам, инсультам. Кроме того, ожирение рано или поздно может привести к диабету второго типа.

Серьезные последствия могут быть и у детей — задержка интеллектуального развития и психологические проблемы, поскольку в коллективе могут обзывать, смеяться.

— Каковы причины ожирения?

— Прежде всего неправильное, избыточное питание и низкая физическая активность. Это две самые частые причины.

Читайте по теме Чекап организма: что это такое, где пройти и сколько стоит

Мы едим, а тратить ничего не хотим, вес не контролируем. Пополнение на 1-2 килограмма и больше многим незаметно, поскольку привыкаешь зрительно к себе. Понимание приходит только тогда, когда уже сложно двигаться и начались осложнения.

Есть, конечно, разные заболевания — генетические, эндокринные, наследственные. Но их вклад небольшой.

— Поддается ли лечению ожирение?

— Конечно, но легче правильно питаться и иметь хорошую физическую активность.

Потерять два килограмма намного сложнее, чем набрать десять, поэтому лучше заниматься профилактикой.

— Можно ли справиться самому или нужно обязательно идти к доктору?

— Сегодня вопросы питания стали очень актуальными, развелось много нутрициологов. Это стало модным. Отмечу, что ни один вуз в Кыргызстане не готовит ни диетологов, ни нутрициологов. Многие просто оканчивают частные курсы. Слушаю иногда новоиспеченных специалистов — и такую ерунду слышу! Поэтому важно консультироваться с теми, чьи рекомендации основаны на доказательной медицине. А лучше идти к своему участковому, семейному врачу, при необходимости он направит к эндокринологу.

Если сила воли хорошая, то человек сам может регулировать избыточный вес, но при ожирении необходимо лечение. Поскольку это вопрос не только питания и физической активности, но нужны и какие-то лекарственные препараты.

— Поможет ли операция по уменьшению желудка?

— Да, хотя ни один метод лечения не является панацеей от ожирения.

Когда у нас появляется чувство сытости? Когда то, что мы съели, начинает активно давить на стенки желудка, мозг получает сигнал. Некоторые люди увеличивают объем пищи, постепенно расширяя желудок, потом требуется все больше и больше пищи. В таких ситуациях люди решаются на операцию, но сначала, конечно, необходима коррекция питания.

Читайте по теме Запрет солонок в кафе и ресторанах. Готов проект постановления кабмина

После удаления части желудка врачи дают специальные рекомендации — нужно хорошо прожевывать пищу, ничего не протирать. А люди что делают? Хотят много есть, протирают пищу в блендере, и опять же чувство сытости не наступает, общий суточный объем пищи не сокращается, потери веса не происходит. Поэтому лечение ожирения довольно сложное.

— А липосакция?

— Она убирает только подкожный жир, но не ожирение внутренних органов. Поэтому нужен комплексный подход. Можно поработать и с психологом.

Некоторые говорят, что почти не едят, но поправляются. Это говорит о том, что человек уже перестал контролировать свои действия, не замечает, сколько и что съел. Различные стрессовые ситуации тоже могут стать причиной набора веса.

Важно помнить, что фундамент строится именно с детства.

Часто слышу подобные фразы: «У нас это наследственное: мама полненькая, и я такая же». Но у них наследственно передалось не само ожирение, а привычка переедания. Мама много кушает и ребенку много дает, тот привыкает.

Одним из ключевых факторов профилактики ожирения и избыточного веса у детей является исключительно грудное вскармливание. Оно налаживает правильный обмен веществ. В селах у нас все еще дают ребенку внутренний бараний жир, сладкий чай и другое. Что в таком случае может сделать грудное молоко?

Если ребенок не хочет есть, не надо его заставлять.

Но следует знать, что есть разные болезни, при которых снижается аппетит, и вовремя посещать семейного врача. Родители должны быть заинтересованы и отслеживать развитие своего ребенка.

Читайте по теме До 71 процента студентов в Бишкеке регулярно употребляют фастфуд. Чем это грозит

По-моему, у нас в обществе не до конца осознали все отрицательные последствия ожирения. Многие считают, что если у человека 10 килограммов лишнего веса, он хорошо живет, авторитетный. Когда наступает ожирение, говорят, что у него сердце слабое, поэтому он так поправился, и начинают его жалеть. А ведь все наоборот, это именно ожирение привело к проблемам с сердцем.

— Стоит ли прибегать к голоданию по различным схемам и мучать себя жесткими диетами?

— Сначала, конечно, это работает, но у каждой клетки есть память. Если человек, допустим, неделю голодал, а потом начал кушать, то клетки запомнили, что снова может наступить период голода, и постараются набрать про запас. Это даст обратный эффект. Люди после диеты начинают набирать вес и обычно больше, чем потеряли.

Поэтому важно правильно питаться и больше двигаться.

Должно быть три основных приема пищи — завтрак, обед, ужин плюс несколько перекусов. Наверняка вы замечали, что не всегда получается вовремя пообедать, в итоге вечером за ужином очень долго не наступает чувство насыщения, съедаешь в два раза больше, чем обычно. Поэтому частые приемы пищи небольшими порциями более эффективны, чем два раза в день.

Сколько человек потребляет, столько он должен и тратить. Запрещенных продуктов нет. Разумеется, стоит исключить разные сладости, торты, пирожные. Если хочется сладкого, то есть полезные сухофрукты, в которых к тому же содержится клетчатка. По возможности ограничить колбасные изделия — в них очень много скрытого жира.

— А так, чтобы ничего не делать и похудеть, не получится?

— Точно не получится.