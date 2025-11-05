Каждый четвертый взрослый в КР страдает ожирением, среди детей растет риск

Кыргызстан вошел в число стран с повышенным риском ожирения и связанных с ним заболеваний. Об этом говорится в свежем отчете Всемирной федерации по проблемам ожирения (World Obesity Federation), опубликованном под названием «Report Card: Kyrgyzstan». Документ основан на данных Глобальной обсерватории по ожирению и национальной медицинской статистике.

Согласно исследованию, общий индекс национального риска ожирения в Кыргызстане составил 7 из 10, а прогноз детского ожирения — 4,5 из 11 баллов. Почти каждый четвертый взрослый кыргызстанец страдает ожирением: среди мужчин этот показатель достигает 23 процентов, среди женщин — 27.

Еще около трети взрослого населения имеет избыточный вес. У детей ситуация также вызывает тревогу: примерно 11 процентов детей в возрасте от 5 до 9 лет и 8 процентов подростков имеют лишний вес, из которых 3 процента уже страдают ожирением.

Исследователи отмечают, что 39 процентов взрослых не выполняют минимальные нормы физической активности, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения, а ежедневное потребление сладких напитков и фастфуда стало нормой почти для четверти подростков. При этом только 18 процентов детей и 22 процента взрослых получают достаточное количество овощей и фруктов.

По данным отчета, у 31 процента взрослых диагностирована гипертония, у 7 процентов — диабет второго типа, а уровень смертности, связанной с ожирением, за последние пять лет вырос на 14 процентов.

Экономические последствия тоже значительны: эксперты оценивают, что к 2030 году заболевания, вызванные ожирением, могут снижать ВВП Кыргызстана более чем на 2 процента ежегодно. В отчете подчеркивается, что страна сталкивается с двойным бременем — с одной стороны, сохраняются проблемы недоедания и нехватки питательных веществ, а с другой — стремительно растет доля населения с избыточной массой тела, особенно в городах.

Авторы исследования призывают власти усилить меры профилактики: ограничить рекламу вредных продуктов, повысить налогообложение сладких напитков, расширить программы школьного питания и сделать здоровый образ жизни более доступным. По оценкам экспертов, без системных шагов ожирение может стать одной из ключевых угроз для здоровья нации и экономики страны.