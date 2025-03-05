К середине века ожирением или избыточным весом будет страдать более половины взрослого населения планеты — это составляет 3,8 миллиарда человек. Аналогичная проблема затронет треть детей и подростков — около 746 миллионов. Такие данные предоставлены экспертами из Глобального исследования бремени болезней в журнале The Lancet.

Фото иллюстративное. Ученые прогнозируют эпидемию ожирения к 2050 году

По сведениям ученых, за последние 30 лет число взрослых с лишним весом увеличилось почти в три раза — с 731 миллиона в 1990 году до 2,11 миллиарда в 2021-м. Среди детей и подростков рост еще более впечатляющий: с 198 миллионов до 493 миллионов.

Особенно сильный рост ожидается в странах Африки, Азии и Латинской Америки, где эпидемия ожирения распространяется быстрее всего. Исследователи связывают проблему с недостаточной работой в сфере здравоохранения. Ожирение увеличивает риски серьезных заболеваний, таких как диабет, гипертония и сердечно-сосудистые болезни.

«Беспрецедентная глобальная эпидемия избыточного веса и ожирения — это глубокая трагедия и колоссальный социальный провал», — сказала ведущий автор исследования профессор Эммануэла Гакиду из Института показателей и оценки здоровья при Вашингтонском университете в США.

Наиболее высокие уровни ожирения фиксируются в государствах Океании, Северной Африке и Соединенных Штатах. Например, в Науру более 70 процентов женщин страдают ожирением. Эксперты предлагают сосредоточиться на пропаганде здорового питания, регулярной физической активности и усилении контроля за производством продуктов питания.