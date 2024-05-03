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Общество

Made in Turan. Бренд, под которым Азербайджан объединит тюркские государства

В Баку проходит Экономический форум тюркских государств. Председатель правления Ассоциации франчайзинга Азербайджана Джамид Мовсумов заявил о новом тренде. Подробности сообщает Day.az.

По данным издания, основная цель проведения мероприятия — продвижение брендов тюркоязычных стран во всем мире.

Как отметил Джамид Мовсумов, форум направлен на изучение существующих рыночных и инвестиционных возможностей между этими государствами, организацию интеграции брендов в международную среду и развитие коммерческих отношений между компаниями. 

«На мероприятии будет анонсирован бренд Made in Turan. Основной целью этого бренда является переход к брендингу продукции, производимой в странах Турана. У компаний тюркских государств есть цели в этом отношении. У нас также будут переговоры с таможенными организациями соответствующих стран. Наша цель — получить специальные льготы на бренд Made in Turan и создать особые экспортные возможности», — добавил он.

Отметим, представители Кыргызстана тоже принимают участие в работе форума.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293119/
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