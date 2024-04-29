С 2009 года на развитие Кыргызстана Евразийский фонд стабилизации и развития выделил более $660 миллионов. Такие данные приводит пресс-служба организации.

Среди проектов — реконструкция автомобильной дороги Бишкек — Ош, реабилитация Токтогульской ГЭС, ввод в эксплуатацию второго гидроагрегата Камбаратинской ГЭС-2, безвозмездная передача более 100 автомобилей медицинского назначения, улучшение сельского водоснабжения в Ошской области, грантовая программа профилактики заболеваний населения труднодоступной местности «Караван здоровья», финансирование поставок сельскохозяйственной техники, стабилизационное финансирование и поддержка реформ.

Напомним также, что КР является государством — учредителем ЕФСР.