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Общество

Цифра дня. $660 миллионов получил Кыргызстан за 15 лет от ЕФСР

С 2009 года на развитие Кыргызстана Евразийский фонд стабилизации и развития выделил более $660 миллионов. Такие данные приводит пресс-служба организации.

Среди проектов — реконструкция автомобильной дороги Бишкек — Ош, реабилитация Токтогульской ГЭС, ввод в эксплуатацию второго гидроагрегата Камбаратинской ГЭС-2, безвозмездная передача более 100 автомобилей медицинского назначения, улучшение сельского водоснабжения в Ошской области, грантовая программа профилактики заболеваний населения труднодоступной местности «Караван здоровья», финансирование поставок сельскохозяйственной техники, стабилизационное финансирование и поддержка реформ.

Напомним также, что КР является государством — учредителем ЕФСР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/292892/
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