13:23
USD 88.81
EUR 95.39
RUB 0.96
Общество

Электроорган, хэгым. Чем еще удивил кыргызстанцев фестиваль «Джаз_Бишкек_Весна»

В Кыргызской государственной филармонии имени Токтогула Сатылганова состоялся XIX Международный фестиваль «Джаз_Бишкек_Весна».

В этом году он прошел на Малой сцене филармонии. Зрителей было намного меньше, чем обычно, что, конечно, не радует. Но этот факт никак не повлиял на качество концертов — все музыканты, как всегда, были потрясающими.

Начали концерт Тони Панчелла (фортепиано) из Италии и Екатерина Хоменкова (вокал) из Казахстана.

Екатерина Хоменкова — джазовая певица с превосходной вокальной техникой. Своим голосом она подражает любым импровизациям. Тони Панчелла — пианист, известный не только в Италии. Он выступал на многих фестивалях мира. Зрители услышали в исполнении дуэта классику джаза.

Казахстан также представил коллектив «Орган трио Виктора Хоменкова». Как можно догадаться из названия, особенностью коллектива является наличие электрооргана. Такого бишкекчане точно раньше не слышали.

Фериде Гиргин — одна из самых популярных джазовых и этнопевиц Узбекистана. Она поет в разных стилях: джаз, авангард, этноджаз, фолк, эстрадная классика, неоклассика. Фериде Гиргин представила композиции на турецком и узбекском языках. На рояле играл Шох Кодиров.

Завершили первый день музыканты из Южной Кореи — квартет «Мораэ», которые познакомили кыргызстанцев с инструментом хэгым и традиционным корейским джазом. Судя по реакции зрителей, и то, и другое им очень понравилось.

Хэгым представляет собой бочонок с грифом, на котором натянуты две струны. Игра производится смычком из конского волоса. При игре струны не прижимаются к грифу. Звук очень необычный.

Второй день начали Shotgun Blues Band — молодая группа из Кыргызстана, играющая современный американский блюз таких исполнителей, как Joe Bonamassa, Kenny Wayne Shepherd и других. Дебютантов большой сцены встретили очень тепло.

Викрам Рузахунов и его трио уже не нуждаются в представлении. Этих постоянных участников бишкекского фестиваля любят и ждут.

«Давайте поздравим оргкомитет, они делают большую работу. Даже именитые мировые фестивали не доживают и до десяти лет, а наш «Джаз_Бишкек_Весна» празднует 19-летие. И дай бог, чтобы в следующем году мы встретились вновь в Большом зале филармонии», — отметил музыкант перед выступлением.

Австрию представил Мартин Листабарт — джазовый пианист, композитор, импровизатор и руководитель оркестра.

После сольного выступления к нему присоединился Йогев Шетрит (ударные) из Португалии, который уже стал своим для бишкекчан. Он принимал участие в четырех последних бишкекских фестивалях, очаровав публику своими яркими и необычными джаз-композициями, с нотками марокканских и израильских ритмов.

Традиционными стали и бесплатные мастер-классы зарубежных музыкантов для всех желающих, и After Party, на которых, конечно, совсем другая атмосфера, нежели в зале филармонии.

Завершился XIX Бишкекский международный фестиваль. И сколько бы ни шутил ведущий Кенешбек Алмакучуков про урезанный бюджет, надеемся, в 2025-м главное джазовое событие пройдет с теми же размахом и масштабом, как и десять лет назад.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/292839/
просмотров: 206
Версия для печати
Материалы по теме
«Джаз_Бишкек_Весна». В программе еще два музыканта — из Италии и Казахстана
Квартет из Кореи и органное трио. Кто еще выступит на «Джаз_Бишкек_Весна»
Музыка без границ. Фестиваль «Джаз_Бишкек_Весна» пройдет 26-27 апреля
В фестивале «Айтматов и театр» в Бишкеке примут участие актеры из шести стран
В Бишкеке проходит фестиваль «Кимчи-2023»
Еда и не только. В Бишкеке проходит самое вкусное событие года
Спектакль Русского театра драмы имени Чингиза Айтматова покажут в Кокшетау
100-летие Бакен Кыдыкеевой. В Бишкеке пройдет театральный фестиваль Art-Ordo
На театральном фестивале в Бишкеке выступят актеры из Италии, России и Грузии
Русский театр драмы имени Чингиза Айтматова покажет спектакль в Екатеринбурге
Популярные новости
Майские каникулы. Сколько дней кыргызстанцы будут отдыхать Майские каникулы. Сколько дней кыргызстанцы будут отдыхать
В&nbsp;Бишкеке прекратятся дожди и&nbsp;потеплеет. Прогноз погоды на&nbsp;29&nbsp;апреля&nbsp;&mdash; 4&nbsp;мая В Бишкеке прекратятся дожди и потеплеет. Прогноз погоды на 29 апреля — 4 мая
Кыргызстанцы в&nbsp;Великобритании: как работают и&nbsp;выживают на&nbsp;полях местных фермеров Кыргызстанцы в Великобритании: как работают и выживают на полях местных фермеров
Омурбек Бабанов заявил о&nbsp;лжи и&nbsp;хищениях Жээнбекова и&nbsp;Аматова Омурбек Бабанов заявил о лжи и хищениях Жээнбекова и Аматова
Бизнес
Почему контакт-центр&nbsp;&mdash; это лучшая работа для студента Почему контакт-центр — это лучшая работа для студента
Книге Генриха Баляна присужден Гран-при конкурса &laquo;Искусство книги&nbsp;&mdash; 2023&raquo; Книге Генриха Баляна присужден Гран-при конкурса «Искусство книги — 2023»
Жоломан Шаршенбеков и&nbsp;Айпери Медет кызы получили в&nbsp;подарок автомобили Жоломан Шаршенбеков и Айпери Медет кызы получили в подарок автомобили
&laquo;Досторы&raquo; в&nbsp;новых регионах. Первый магазин сети открылся на&nbsp;юге «Досторы» в новых регионах. Первый магазин сети открылся на юге
29 апреля, понедельник
13:08
Налоговая служба напоминает о последнем дне приема декларации Налоговая служба напоминает о последнем дне приема декл...
13:01
Более 600 тонн угля похитили должностные лица «Кыргызкомура»
12:50
Памятник букве Ы появился в Бишкеке
12:44
Электроорган, хэгым. Чем еще удивил кыргызстанцев фестиваль «Джаз_Бишкек_Весна»
12:23
В Иссык-Ате снесли фундамент спортзала. Не сейсмостойкий