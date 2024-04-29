Электроорган, хэгым. Чем еще удивил кыргызстанцев фестиваль «Джаз_Бишкек_Весна»

В Кыргызской государственной филармонии имени Токтогула Сатылганова состоялся XIX Международный фестиваль «Джаз_Бишкек_Весна».

В этом году он прошел на Малой сцене филармонии. Зрителей было намного меньше, чем обычно, что, конечно, не радует. Но этот факт никак не повлиял на качество концертов — все музыканты, как всегда, были потрясающими.

Начали концерт Тони Панчелла (фортепиано) из Италии и Екатерина Хоменкова (вокал) из Казахстана.

Екатерина Хоменкова — джазовая певица с превосходной вокальной техникой. Своим голосом она подражает любым импровизациям. Тони Панчелла — пианист, известный не только в Италии. Он выступал на многих фестивалях мира. Зрители услышали в исполнении дуэта классику джаза.

Казахстан также представил коллектив «Орган трио Виктора Хоменкова». Как можно догадаться из названия, особенностью коллектива является наличие электрооргана. Такого бишкекчане точно раньше не слышали.

Фериде Гиргин — одна из самых популярных джазовых и этнопевиц Узбекистана. Она поет в разных стилях: джаз, авангард, этноджаз, фолк, эстрадная классика, неоклассика. Фериде Гиргин представила композиции на турецком и узбекском языках. На рояле играл Шох Кодиров.

Завершили первый день музыканты из Южной Кореи — квартет «Мораэ», которые познакомили кыргызстанцев с инструментом хэгым и традиционным корейским джазом. Судя по реакции зрителей, и то, и другое им очень понравилось.

Хэгым представляет собой бочонок с грифом, на котором натянуты две струны. Игра производится смычком из конского волоса. При игре струны не прижимаются к грифу. Звук очень необычный.

Второй день начали Shotgun Blues Band — молодая группа из Кыргызстана, играющая современный американский блюз таких исполнителей, как Joe Bonamassa, Kenny Wayne Shepherd и других. Дебютантов большой сцены встретили очень тепло.

Викрам Рузахунов и его трио уже не нуждаются в представлении. Этих постоянных участников бишкекского фестиваля любят и ждут.

«Давайте поздравим оргкомитет, они делают большую работу. Даже именитые мировые фестивали не доживают и до десяти лет, а наш «Джаз_Бишкек_Весна» празднует 19-летие. И дай бог, чтобы в следующем году мы встретились вновь в Большом зале филармонии», — отметил музыкант перед выступлением.

Австрию представил Мартин Листабарт — джазовый пианист, композитор, импровизатор и руководитель оркестра.

После сольного выступления к нему присоединился Йогев Шетрит (ударные) из Португалии, который уже стал своим для бишкекчан. Он принимал участие в четырех последних бишкекских фестивалях, очаровав публику своими яркими и необычными джаз-композициями, с нотками марокканских и израильских ритмов.







Традиционными стали и бесплатные мастер-классы зарубежных музыкантов для всех желающих, и After Party, на которых, конечно, совсем другая атмосфера, нежели в зале филармонии.

Завершился XIX Бишкекский международный фестиваль. И сколько бы ни шутил ведущий Кенешбек Алмакучуков про урезанный бюджет, надеемся, в 2025-м главное джазовое событие пройдет с теми же размахом и масштабом, как и десять лет назад.