В Бишкеке стартует детский фольклорный фестиваль «Наристе»

В Бишкеке 31 мая состоится торжественное открытие V Международного детского фольклорного фестиваля «Наристе». Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

В фестивале примут участие победители Международных и Бишкекских Дельфийских игр из семи областей Кыргызстана, творческие коллективы из Венгрии, КНР Монголии, Болгарии, Индии, Казахстана, Турции, и городов РФ: Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Республики Тыва и Республики Татарстан.

На площади Ала-Тоо 1 июня в 19.00 состоится праздничный концерт участников фестиваля и творческих коллективов столицы.