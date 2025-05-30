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Общество

В Бишкеке стартует детский фольклорный фестиваль «Наристе»

В Бишкеке 31 мая состоится торжественное открытие V Международного детского фольклорного фестиваля «Наристе». Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

В фестивале примут участие победители Международных и Бишкекских Дельфийских игр из семи областей Кыргызстана, творческие коллективы из Венгрии, КНР Монголии, Болгарии, Индии, Казахстана, Турции, и городов РФ: Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Республики Тыва и Республики Татарстан.

На площади Ала-Тоо 1 июня в 19.00 состоится праздничный концерт участников фестиваля и творческих коллективов столицы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330962/
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