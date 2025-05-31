19:23
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

В Бишкеке открылся V Международный детский фольклорный фестиваль «Наристе»

Сегодня в городе Бишкеке состоялось торжественное открытие V Международного детского фольклорного фестиваля «Наристе». Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По словам главы города Айбека Джунушалиева, «фестиваль — это особенное пространство, где встречаются традиции и современность, детская искренность и многовековая мудрость народного искусства, национальное самосознание и международное взаимопонимание».

«Мэрия города Бишкека и впредь будет поддерживать фестиваль «Наристе», прилагая усилия к его развитию, расширению международного участия, созданию условий для творческого роста юных исполнителей», — добавил он.

В фестивале участвуют творческие коллективы из Венгрии, Китая, Монголии, Болгарии, Индии, Казахстана, Турции, а также из России — города Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, республики Тыва и Татарстан.

Также в фестивале участвуют победители Международных и Бишкекских Дельфийских игр из семи областей Кыргызстана.

Программа фестиваля включает выступления фольклорных танцевальных и инструментальных ансамблей, мастер-классы, международные конференции, выставки народного прикладного искусства, презентации культурных проектов и экскурсии по историко-культурным объектам Бишкека.

1 июня в 19.00 на площади Ала-Тоо состоится праздничный концерт участников фестиваля и творческих коллективов столицы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331117/
просмотров: 317
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке стартует детский фольклорный фестиваль «Наристе»
Бишкекте «Дүйнө элдеринин эпостору» фестивалы өтүп жатат
Бишкекте дүйнө элдеринин эпосторунун VIII эл аралык фестивалы өтөт
В Бишкеке пройдет пятый, юбилейный фестиваль международных звезд балета
В Бишкеке пройдет VIII Международный фестиваль эпосов народов мира
В Бишкеке пройдет II международный фестиваль «Виват, рояль!»
В КР пройдет Всемирный фестиваль традиционной культуры и музыки «Рух санат»
В городе Ош прошел фестиваль, приуроченный ко Всемирному дню книги
В Баткенском районе прошел фестиваль «Цветение абрикоса»
В Бишкеке пройдет студенческий театральный фестиваль «Жаңы ысымдар»
Популярные новости
Государственные аптеки в&nbsp;Кыргызстане. Адреса в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;других городах Государственные аптеки в Кыргызстане. Адреса в Бишкеке и других городах
Среди трудовых мигрантов лучшее знание русского языка демонстрируют кыргызстанцы Среди трудовых мигрантов лучшее знание русского языка демонстрируют кыргызстанцы
Каждая пятая женщина в&nbsp;селе Кыргызстана не&nbsp;имеет доступа к&nbsp;личной гигиене Каждая пятая женщина в селе Кыргызстана не имеет доступа к личной гигиене
В&nbsp;Кыргызстане электросамокаты и&nbsp;мопеды обяжут регистрировать и&nbsp;получать права В Кыргызстане электросамокаты и мопеды обяжут регистрировать и получать права
Бизнес
Теперь в&nbsp;приложении BakAi мгновенные международные переводы по&nbsp;системе Visa Теперь в приложении BakAi мгновенные международные переводы по системе Visa
Манты из&nbsp;Кыргызстана покоряют Америку Манты из Кыргызстана покоряют Америку
Что нельзя писать при переводе с&nbsp;карты на&nbsp;карту: предупреждает Octobank Что нельзя писать при переводе с карты на карту: предупреждает Octobank
MEGA подключилась к&nbsp;будущему: оператор стал партнером KIT FORUM 2025 MEGA подключилась к будущему: оператор стал партнером KIT FORUM 2025
31 мая, суббота
18:56
Фильм из Кыргызстана покажут на Шанхайском международном кинофестивале Фильм из Кыргызстана покажут на Шанхайском международно...
18:25
В Бишкеке открылся V Международный детский фольклорный фестиваль «Наристе»
18:16
ГКНБ переехал в новое здание в Бишкеке
17:59
Количество разводов в Кыргызстане выросло почти на 6 процентов
17:17
Команда Садыра Жапаров одержала три победы на футбольном турнире «Мурас»