В Бишкеке открылся V Международный детский фольклорный фестиваль «Наристе»

Сегодня в городе Бишкеке состоялось торжественное открытие V Международного детского фольклорного фестиваля «Наристе». Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По словам главы города Айбека Джунушалиева, «фестиваль — это особенное пространство, где встречаются традиции и современность, детская искренность и многовековая мудрость народного искусства, национальное самосознание и международное взаимопонимание».











В фестивале участвуют творческие коллективы из Венгрии, Китая, Монголии, Болгарии, Индии, Казахстана, Турции, а также из России — города Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, республики Тыва и Татарстан.

Также в фестивале участвуют победители Международных и Бишкекских Дельфийских игр из семи областей Кыргызстана.











1 июня в 19.00 на площади Ала-Тоо состоится праздничный концерт участников фестиваля и творческих коллективов столицы.