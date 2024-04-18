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Общество

Таможенные службы Кыргызстана и Азербайджана хотят сотрудничать

Таможенные службы Кыргызстана и Азербайджана хотят сотрудничать. Об этом заявлено на Caspian Investment Fоrum Bishkеk, сообщает пресс-служба ГТС КР.

Глава Государственной таможенной службы Самат Исабеков отметил важность мероприятия для развития кыргызско-азербайджанских экономических отношений.

По его словам, необходимо развивать транзитный потенциал и приложить усилия к налаживанию деловых отношений. Он считает, что Кыргызстан может стать связующим звеном между Китаем и Азербайджаном, через который открывается путь в Турцию и Европу.

«Мы должны упрощать таможенные процессы и этим вносить вклад в развитие международной торговли. Достигнуть эти цели можно путем внедрения автоматизации и цифровизации таможенных процессов», — сказал чиновник.

Предпринимателей двух стран призывают развивать торговые отношения и гарантируют им поддержку.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291972/
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