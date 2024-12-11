Конкурс директоров школ. В Министерстве образования решили изменить правила

В Министерстве образования и науки решили изменить правила отбора директоров школ и ужесточить контроль за кандидатами.

Отметим, ранее проведенный конкурс выявил нехватку претендентов на должность директора общеобразовательных учреждений.

В профильном ведомстве теперь предлагают:

допустить педагогов со стажем работы в школе не менее 7 лет, из которых 1 год — на руководящих должностях (директор, заместитель директора, социальный педагог и другое);

учитывать стаж работы от 2 лет на разных должностях в органах управления образования или методических кабинетах;

уменьшить требуемый стаж до 5 лет для педагогов из труднодоступных и высокогорных регионов.

В Минобразования также считают, что нужно ужесточить правила отбора. К участию в конкурсе не будут допущены лица, имевшие судимость (в том числе погашенной) за тяжкие и особо тяжкие преступления. Конкурсная комиссия должна иметь право запрашивать данные о судимости у соответствующих органов.

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Если будет выявлено несоответствие требованиям или нарушения правил во время конкурса, комиссия вправе аннулировать результаты кандидата.

Планируется отменить запрет на повторное участие для тех, кто не набрал пороговый балл.

Напомним, в июле 2022 года президент Садыр Жапаров подписал указ об освобождении от должности всех директоров школ, проработавших на своих должностях более пяти лет. В 966 школах должны были смениться директора. Согласно указу, руководители образовательных учреждений будут назначаться каждые пять лет по результатам конкурса. Первый тур отборочного испытания состоялся с 11 по 30 августа 2023 года.