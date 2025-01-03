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Общество

Конкурс директоров школ. Список победителей отбора утвердило Минобразования

Министерство образования и науки утвердило список победителей конкурсного отбора на вакантные должности руководителей общеобразовательных организаций.

По данным ведомства, по Кыргызстану утверждено 169 руководителей школ. Тестирование прошло 25-26 декабря 2024 года в Бишкеке и Оше. Кандидаты, получившие более высокие баллы по результатам тестирования, теперь станут директорами учебных заведений.

Ранее Минобразования отменило запрет на повторное участие для тех, кто не набрал пороговый балл.

Напомним, в июле 2022-го президент Садыр Жапаров подписал указ об освобождении от должности всех директоров школ, проработавших на своих должностях более пяти лет. В 966 учебных заведениях должны были смениться директора. Согласно указу, руководители образовательных учреждений будут назначаться каждые пять лет по результатам конкурса. Первый тур отборочного испытания состоялся с 11 по 30 августа 2023 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/315933/
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