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Общество

Некоторые кандидаты в директора школ подавали заявки по семь-восемь раз

Некоторые кандидаты в директора школ подавали заявки по семь-восемь раз. Об этом 24.kg сообщила директор Национального центра оценки качества образования и информационных технологий Бактыгуль Шамшидинова.

По ее словам, конкурс проводится уже второй год, за это время закрыли вакансии примерно в тысяче школ.

«По первому положению в конкурсе могли участвовать все, начиная от простого учителя. Позже, понимая, что руководителем может быть не каждый, было внесено предложение об обязательном опыте работы завучем. И тогда уже результат улучшился — более 50 процентов претендентов начали преодолевать пороговые баллы, в самом начале их было всего 6-7 процентов», — сказала глава НЦОКОиИТ.

Некоторые кандидаты подавали заявки по семь-восемь раз и никак не могли сдать тест. Теперь, согласно положению, если претендент не набрал пороговый балл, то может принимать участие в конкурсе только через год, подготовившись.

Бактыгуль Шамшидинова

Она думает, что в целом обновление кадров произошло на 50 процентов. «Руководители, которые хорошо знают свое дело теоретически и практически, прошли все этапы и стали директорами», — отметила директор центра.

Конкурс на вакантные места проводится в тех учебных заведениях, где директора занимают должность более пяти лет.

По данным Минобразования, последний конкурсный отбор на вакантные должности руководителей государственных и муниципальных общеобразовательных организаций проходил 7 июня. Всего было 347 вакантных мест; 116 кандидатов получили разрешение участвовать в тестировании, 48 из них набрали пороговый балл. Документы еще 112 претендентов не соответствовали требованиям.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/296857/
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