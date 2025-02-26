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Общество

Конкурс директоров школ. По стране остаются вакантными 372 должности

Министерство образования и науки объявило прием документов на замещение вакантных должностей руководителей государственных и муниципальных общеобразовательных организаций.

Кандидаты должны предоставить документы до 7 марта.

По данным ведомства, по стране вакантными остаются 372 места.

Вакансии по регионам:

  • Джалал-Абадская область — 110;
  • Ошская область — 81;
  • Чуйская область — 47;
  • Баткенская область — 44;
  • Иссык-Кульская область — 27;
  • Нарынская область — 19;
  • Таласская область — 14;
  • город Ош — 13;
  • Бишкек — 11;
  • школы-интернаты — 6.

Напомним, в июле 2022-го президент Садыр Жапаров подписал указ об освобождении от должности всех директоров школ, проработавших на своих постах более пяти лет. В 966 учебных заведениях должны были смениться директора. Согласно указу, руководители образовательных учреждений будут назначаться каждые пять лет по результатам конкурса. Первый тур отборочного испытания состоялся с 11 по 30 августа 2023 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/321087/
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