Более половины претендентов на должность директора школы справились с тестом

Компьютерное тестирование конкурсного отбора на вакантные должности директоров школ по республике успешно сдали 147 кандидатов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

По ее данным, пороговые 60 процентов набрали 52 процента участников.

«Для участия в конкурсе поступили документы от 490 претендентов. По итогам экспертизы 58 процентов кандидатов получили допуск к тестированию, у 42 процентов из-за несоответствия документов установленным требованиям заявки отклонили», — сказали в ведомстве.

Тестирование провел Национальный центр оценки качества образования и информационных технологий.

Всего по стране было 407 вакантных мест.