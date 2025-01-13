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Общество

Конкурс! Почти 400 мест директоров детсадов вакантно по Кыргызстану

Министерство образования и науки объявило конкурс на замещение вакантных должностей руководителей государственных и муниципальных дошкольных образовательных организаций.

По данным ведомства, всего по республике доступно 394 вакантных места.

Регистрация заявлений и документов кандидатов для участия в конкурсе начинается сегодня, 13 января, и завершается 27 января 2025 года.

Заявки принимаются по следующим адресам электронной почты в зависимости от того, к какому региону принадлежит образовательная организация:

  • doo.talas@ncokoit.kg
  • doo.naryn@ncokoit.kg
  • doo.g.osh@ncokoit.kg
  • doo.chui@ncokoit.kg
  • doo.ja@ncokoit.kg
  • doo.batken@ncokoit.kg
  • doo.osh@ncokoit.kg
  • doo.ik@ncokoit.kg
  • doo.bishkek@ncokoit.kg

Дополнительную информацию можно получить по следующим телефонам: 0707490001, 0503610150, 0550610150.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/316614/
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