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Общество

Рынки Кыргызстана не готовы перейти на электронную накладную — Дастан Бекешев

На заседании комитета Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике депутат Дастан Бекешев сообщил, что ему пришло письмо от Ассоциации рынков. Пишут, что они не готовы перейти на электронные товарно-транспортные накладные (ЭТТН).

Нардеп предложил коллегам изучить ситуацию на рынках и рассмотреть вопрос позже на заседании комитета.

Напомним, с 1 января 2024 года все рынки страны должны были перейти с патентной системы на ЭТТН и электронную счет-фактуру, из-за чего торговцы самого крупного в Кыргызстане рынка «Дордой» вышли на митинг. На встречу с торговцами прибыл президент и дал время на подготовку. Так, Садыр Жапаров отсрочил переход на электронные товарно-транспортные накладные до 1 июля.   
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291570/
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