Садыр Жапаров поздравил с праздником работников физкультуры и спорта

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров поздравил работников физической культуры и спорта с профессиональным праздником. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент отметил, что физическая культура и спорт, укрепляющие тело, формирующие характер, воспитывающие волю к преодолению различных трудностей, достижению желаемых целей, способствующие дружбе, безусловно, имеют огромное значение в жизни общества. Сфера физического воспитания и спорта остается одним из основных направлений социально-экономического развития нашей страны.

На сегодня в этой отрасли работают более 5 тысяч профессиональных спортсменов.

«В результате кыргызские спортсмены прославили нашу страну на многих международных турнирах, в том числе на Олимпийских играх, Паралимпийских играх, Сурдлимпийских играх, Играх исламской солидарности, Всемирных играх, Всемирных играх кочевников, чемпионатах мира и Азии. Благодаря успехам и достижениям наших спортсменов поднимается кыргызское знамя и звучит государственный гимн нашей страны на международной арене, что положительно влияет на рост числа людей, ведущих здоровый образ жизни и занимающихся спортом. Все эти достижения являются результатом неустанной работы и профессионализма работников, которые проводят плодотворную деятельность в спортивной сфере», — отметил Садыр Жапаров.

Глава государства выразил признательность работникам физической культуры и спорта, которые, несмотря на сложную нынешнюю ситуацию и нехватку спортивной инфраструктуры, вносят свой вклад в развитие здорового образа жизни и спорта.

«Перед нами стоит задача получения лицензий на летние Олимпийские игры в Париже. Мы приложим все усилия для того, чтобы наши спортсмены приняли участие и одержали победу в этом важном соревновании, которое повысит международный имидж нашей страны. Уважаемые спортсмены, в этом году вы будете пожинать плоды своего 4-летнего труда и мы надеемся, что XXXIII летние Олимпийские игры принесут нашей стране первые золотые медали в истории суверенного Кыргызстана. Пусть спорт всегда будет надежным спутником на пути к успеху», — заключил президент.