Запрет на митинги, ограничения для грузовиков. Что происходит в Бишкеке

Редакция 24.kg собрала интересные новости и анонсы от мэрии и городских служб, а также госорганов о том, что происходит и будет происходить в Бишкеке в ближайшее время.

Где митинговать нельзя Запрет на митинги в центре Бишкека продлили до 30 июня. Митинговать нельзя: на площади Ала-Тоо и примыкающем к ней бульваре Эркиндик от улицы Линейной до проспекта Чуй;

возле зданий Жогорку Кенеша и примыкающего к нему парка имени Панфилова;

у администрации президента;

на территории сквера имени Таттыбубу Турсунбаевой;

у здания Верховного суда;

у здания посольства России;

у зданий Государственного комитета национальной безопасности и Министерства внутренних дел. Исключение составляют государственные и муниципальные официальные мероприятия, проводимые на площади Ала-Тоо. Проводить акции протеста можно только в сквере имени Максима Горького, на пересечении улиц Рыскулова и Исанова. Запрет на проведение митингов в центре Бишкека действует с марта 2022 года.

Горожане чистят столицу 30 марта в рамках двухмесячника по благоустройству, санитарной очистке и озеленению Бишкека прошли субботники. В них участвовали сотрудники 507 государственных, муниципальных учреждений и хозяйствующих субъектов, более 15 тысяч горожан. Посажено 615 деревьев разных пород. Задействована 61 единица спецтехники, вывезено 270 тонн мусора. Ранее в мэрии предупредили, что лиц, независимо от формы собственности, не участвовавших в субботниках, оштрафуют по статье 434 Кодекса о правонарушениях.

Очередные новые автобусы В Бишкек прибыли первые 35 единиц автобусов из оставшихся 500. Остальные приедут в столицу в течение месяца. В мэрии напомнили, что в 2023 году решено закупить 1 тысячу автобусов на газе. Согласно контракту, половина прибыла в 2023 году, остальные — в 2024-м. Фото пресс-службы мэрии Бишкека. Новые автобусы

Ограничение на движение грузовиков В целях повышения дорожной безопасности и увеличения сроков эксплуатации муниципальных автомобильных дорог мэрия Бишкека ввела временные ограничения на движение большегрузных автомобилей по столичным дорогам. С 5 апреля по 1 октября с 7.00 до 21.00 запрещено движение грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой свыше 18 тонн по муниципальным дорогам. Механизм временного ограничения не распространяется на транспортные средства: перевозящие грузы с гуманитарной помощью при наличии заключения уполномоченного органа и только скоропортящихся пищевых продуктов;

привлекаемые мэрией для выполнения работ по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог;

осуществляющие муниципальный заказ на территории Бишкека. Нарушителей будут привлекать к ответственности по статье 181 Кодекса КР о правонарушениях.

Отключение воды Завтра, 2 апреля с 9.00 до 19.00 прекратят подачу холодной воды в жилые массивы «Алтын-Ордо», «Кара-Жыгач» и «Полицейский городок». В район отключения входят улицы Достоевского, Анкара, Ауэзова и линия железной дороги. Фото пресс-службы мэрии Бишкека. Район отключения

В столице восстанавливают дорожные знаки Сотрудники Бишкекасфальтсервиса продолжают восстанавливать дорожные знаки, которые повреждены во время сильного ветра. Как отметили в мэрии, большая часть пострадавших дорожных знаков на растяжке — 15 штук, многие из которых улетели за проезжую часть. При падении деревьев искривлены более 10 дорожных знаков. Фото пресс-службы мэрии Бишкека. В столице восстанавливают поврежденные знаки В мэрии просят горожан и гостей столицы, заметивших поврежденный дорожный знак, обращаться по номеру 0755419841 (WhatsApp).