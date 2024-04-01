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Общество

Запрет на митинги, ограничения для грузовиков. Что происходит в Бишкеке

Редакция 24.kg собрала интересные новости и анонсы от мэрии и городских служб, а также госорганов о том, что происходит и будет происходить в Бишкеке в ближайшее время.

Где митинговать нельзя

Запрет на митинги в центре Бишкека продлили до 30 июня.

Митинговать нельзя:

  • на площади Ала-Тоо и примыкающем к ней бульваре Эркиндик от улицы Линейной до проспекта Чуй;
  • возле зданий Жогорку Кенеша и примыкающего к нему парка имени Панфилова;
  • у администрации президента;
  • на территории сквера имени Таттыбубу Турсунбаевой;
  • у здания Верховного суда;
  • у здания посольства России;
  • у зданий Государственного комитета национальной безопасности и Министерства внутренних дел.

Исключение составляют государственные и муниципальные официальные мероприятия, проводимые на площади Ала-Тоо.

Проводить акции протеста можно только в сквере имени Максима Горького, на пересечении улиц Рыскулова и Исанова. Запрет на проведение митингов в центре Бишкека действует с марта 2022 года.

Горожане чистят столицу

30 марта в рамках двухмесячника по благоустройству, санитарной очистке и озеленению Бишкека прошли субботники. В них участвовали сотрудники 507 государственных, муниципальных учреждений и хозяйствующих субъектов, более 15 тысяч горожан.

Посажено 615 деревьев разных пород. Задействована 61 единица спецтехники, вывезено 270 тонн мусора.

Ранее в мэрии предупредили, что лиц, независимо от формы собственности, не участвовавших в субботниках, оштрафуют по статье 434 Кодекса о правонарушениях.

Очередные новые автобусы

В Бишкек прибыли первые 35 единиц автобусов из оставшихся 500. Остальные приедут в столицу в течение месяца. В мэрии напомнили, что в 2023 году решено закупить 1 тысячу автобусов на газе. Согласно контракту, половина прибыла в 2023 году, остальные — в 2024-м.

пресс-службы мэрии Бишкека
Фото пресс-службы мэрии Бишкека. Новые автобусы

Ограничение на движение грузовиков

В целях повышения дорожной безопасности и увеличения сроков эксплуатации муниципальных автомобильных дорог мэрия Бишкека ввела временные ограничения на движение большегрузных автомобилей по столичным дорогам.

С 5 апреля по 1 октября с 7.00 до 21.00 запрещено движение грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой свыше 18 тонн по муниципальным дорогам.

Механизм временного ограничения не распространяется на транспортные средства:

  • перевозящие грузы с гуманитарной помощью при наличии заключения уполномоченного органа и только скоропортящихся пищевых продуктов;
  • привлекаемые мэрией для выполнения работ по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог;
  • осуществляющие муниципальный заказ на территории Бишкека.

Нарушителей будут привлекать к ответственности по статье 181 Кодекса КР о правонарушениях.

Отключение воды

Завтра, 2 апреля с 9.00 до 19.00 прекратят подачу холодной воды в жилые массивы «Алтын-Ордо», «Кара-Жыгач» и «Полицейский городок». В район отключения входят улицы Достоевского, Анкара, Ауэзова и линия железной дороги.

пресс-службы мэрии Бишкека
Фото пресс-службы мэрии Бишкека. Район отключения

В столице восстанавливают дорожные знаки

Сотрудники Бишкекасфальтсервиса продолжают восстанавливать дорожные знаки, которые повреждены во время сильного ветра. Как отметили в мэрии, большая часть пострадавших дорожных знаков на растяжке — 15 штук, многие из которых улетели за проезжую часть. При падении деревьев искривлены более 10 дорожных знаков.

пресс-службы мэрии Бишкека
Фото пресс-службы мэрии Бишкека. В столице восстанавливают поврежденные знаки

В мэрии просят горожан и гостей столицы, заметивших поврежденный дорожный знак, обращаться по номеру 0755419841 (WhatsApp).

«Тазалык» ищет водителей

В муниципальное предприятие «Тазалык» требуются опытные водители. В резервный состав принимаются 20-25 человек. Зарплата от 25-30 тысяч сомов.

В мэрии напомнили, что с марта 2023 года компания начала выплачивать водителям заработную плату в зависимости от результатов работы.

По всем интересующим вопросам просят обращаться по номерам телефонам 0312340021, 0555774098.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/290450/
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