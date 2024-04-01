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Общество

В Бишкеке вводится временное ограничение на движение грузовых автомобилей

В целях повышения дорожной безопасности и обеспечения сохранности и увеличения сроков эксплуатации муниципальных автомобильных дорог мэрия Бишкека вводит временные ограничения на движение большегрузных автомобилей по столичным дорогам. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

В мэрии отметили, что с наступлением тепла большегрузные транспортные средства ухудшают качество асфальта на дорогах. Горожане не раз озвучивали предложение разрешать большегрузным автомобилям ездить только в ночное время.

С 5 апреля по 1 октября с 7.00 до 21.00 запрещается движение грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой свыше 18 тонн по муниципальным дорогам.

Механизм временного ограничения не распространяется на транспортные средства:

  • перевозящие грузы с гуманитарной помощью при наличии заключения уполномоченного органа и только скоропортящихся пищевых продуктов;
  • привлекаемые мэрией для выполнения работ по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог;
  • осуществляющие муниципальный заказ на территории Бишкека.

Службы мэрии до 5 апреля установят дорожные знаки, запрещающие движение большегрузных автомобилей вышеуказанной массы по муниципальным дорогам.

Нарушителей будут привлекать к ответственности по статье 181 Кодекса КР о правонарушениях.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/290440/
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