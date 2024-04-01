В Бишкеке вводится временное ограничение на движение грузовых автомобилей

В целях повышения дорожной безопасности и обеспечения сохранности и увеличения сроков эксплуатации муниципальных автомобильных дорог мэрия Бишкека вводит временные ограничения на движение большегрузных автомобилей по столичным дорогам. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

В мэрии отметили, что с наступлением тепла большегрузные транспортные средства ухудшают качество асфальта на дорогах. Горожане не раз озвучивали предложение разрешать большегрузным автомобилям ездить только в ночное время.

С 5 апреля по 1 октября с 7.00 до 21.00 запрещается движение грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой свыше 18 тонн по муниципальным дорогам.

Механизм временного ограничения не распространяется на транспортные средства:

перевозящие грузы с гуманитарной помощью при наличии заключения уполномоченного органа и только скоропортящихся пищевых продуктов;

привлекаемые мэрией для выполнения работ по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог;

осуществляющие муниципальный заказ на территории Бишкека.

Службы мэрии до 5 апреля установят дорожные знаки, запрещающие движение большегрузных автомобилей вышеуказанной массы по муниципальным дорогам.

Нарушителей будут привлекать к ответственности по статье 181 Кодекса КР о правонарушениях.