20:45
USD 89.51
EUR 97.09
RUB 0.97
Общество

Авария на ТЭЦ Бишкека. Руководство отреагировало на жалобу пострадавшего

В ТЭЦ Бишкека прокомментировали обращение пострадавшего сотрудника Чингиза Бактыбекова, который обратился к властям страны, заявляя, что на предприятии ему не помогают.

«На основании статей Трудового кодекса КР всем пострадавшим в результате нештатной ситуации на ТЭЦ столицы, в том числе Чингизу Бактыбекову, со стороны теплоцентрали будут произведены дополнительные выплаты для возмещения вреда, причиненного здоровью, в порядке, установленном законодательством», — проинформировали на предприятии.

Вместе с тем в бишкекской ТЭЦ решили напомнить, что «пострадавшему и ранее, с момента нештатной ситуации, оказывалась помощь в виде обеспечения необходимыми лекарствами и денежными средствами».

«По результатам расследования несчастный случай, при котором пострадало пять работников ТЭЦ, связан с производством, на основании чего на каждого пострадавшего составлены акты формы Н-1. Наличие данных актов является основанием для дополнительного возмещения вреда, причиненного здоровью работников в результате произошедшей нештатной ситуации», — говорится в сообщении.

Ранее пострадавший при взрыве на бишкекской ТЭЦ 33-летний Чингиз Бактыбеков попросил у властей страны помощи. По его словам, врачи сказали, что восстановление займет от шести месяцев до года. На работу сможет вернуться, когда раны заживут. Руководство ТЭЦ отказалось помогать, сказал Чингиз Бактыбеков.

Напомним, 2 февраля ночью на столичной теплоцентрали произошла авария. Что стало причиной взрыва, точно не известно. Пострадали пять человек, были госпитализированы только трое, двое находились на амбулаторном лечении. Школы и детсады Бишкека переводили на онлайн-обучение. Полностью подачу тепла и горячей воды в городе восстановили 7 февраля. 9 февраля республиканский штаб сообщил о завершении ликвидационных работ на объекте. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/289615/
просмотров: 1578
Версия для печати
Материалы по теме
Авария на ТЭЦ Бишкека. В Минтруда ответили на просьбу пострадавшего работника
Авария на ТЭЦ Бишкека. Один из пострадавших просит помощи у властей страны
Авария на ТЭЦ Бишкека. Казахстан отправил гуманитарную помощь Кыргызстану
Авария на ТЭЦ Бишкека. Пострадавшие находятся на стадии выздоровления
Авария на ТЭЦ. Имена виновных станут известны после завершения работы комиссии
Авария на ТЭЦ. Обвинить во взрыве на ТЭЦ хотят пострадавших работников?
Авария на ТЭЦ. В МИД рассказали о состоянии пострадавших
Авария на ТЭЦ. По предварительным данным, версию теракта и диверсии исключили
Авария на ТЭЦ. Есть четыре варианта модернизации объекта
Авария на ТЭЦ. Власти СУАР передадут $100 тысяч для ликвидации последствий
Популярные новости
Орозо-2024. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2024. Календарь начала воздержания и разговения
Социальный контракт. Как получить от&nbsp;государства 100 тысяч сомов Социальный контракт. Как получить от государства 100 тысяч сомов
Нооруз. Как в&nbsp;Кыргызстане возрождали весенний праздник Нооруз. Как в Кыргызстане возрождали весенний праздник
Десять вопросов о&nbsp;празднике Нооруз. Тест Десять вопросов о празднике Нооруз. Тест
Бизнес
Промокоды на&nbsp;авиабилеты от&nbsp;&laquo;Тинькофф&raquo; Промокоды на авиабилеты от «Тинькофф»
Криптовалюта в&nbsp;Кыргызстане. Как не&nbsp;стать жертвой мошенников Криптовалюта в Кыргызстане. Как не стать жертвой мошенников
Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и&nbsp;где купить оригинал Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и где купить оригинал
Acıbadem: Операция по&nbsp;глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь Acıbadem: Операция по глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь
22 марта, пятница
19:55
Закон об иноагентах. Общественные деятели РФ просят президента КР наложить вето Закон об иноагентах. Общественные деятели РФ просят пре...
19:46
Промокоды на авиабилеты от «Тинькофф»
19:00
Афиша Бишкека на выходные: хоровая музыка, фарс-комедия и бердвотчинг
17:57
Аэропорт «Талас» готов к работе и будет принимать сто пассажиров в час
17:01
Изнасилование 13-летней девочки в Сокулуке. Родственник рассказал подробности