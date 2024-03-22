Авария на ТЭЦ Бишкека. Руководство отреагировало на жалобу пострадавшего

В ТЭЦ Бишкека прокомментировали обращение пострадавшего сотрудника Чингиза Бактыбекова, который обратился к властям страны, заявляя, что на предприятии ему не помогают.

«На основании статей Трудового кодекса КР всем пострадавшим в результате нештатной ситуации на ТЭЦ столицы, в том числе Чингизу Бактыбекову, со стороны теплоцентрали будут произведены дополнительные выплаты для возмещения вреда, причиненного здоровью, в порядке, установленном законодательством», — проинформировали на предприятии.

Вместе с тем в бишкекской ТЭЦ решили напомнить, что «пострадавшему и ранее, с момента нештатной ситуации, оказывалась помощь в виде обеспечения необходимыми лекарствами и денежными средствами».

«По результатам расследования несчастный случай, при котором пострадало пять работников ТЭЦ, связан с производством, на основании чего на каждого пострадавшего составлены акты формы Н-1. Наличие данных актов является основанием для дополнительного возмещения вреда, причиненного здоровью работников в результате произошедшей нештатной ситуации», — говорится в сообщении.

Ранее пострадавший при взрыве на бишкекской ТЭЦ 33-летний Чингиз Бактыбеков попросил у властей страны помощи. По его словам, врачи сказали, что восстановление займет от шести месяцев до года. На работу сможет вернуться, когда раны заживут. Руководство ТЭЦ отказалось помогать, сказал Чингиз Бактыбеков.