Авария на ТЭЦ Бишкека. Руководство отреагировало на жалобу пострадавшего

В ТЭЦ Бишкека прокомментировали обращение пострадавшего сотрудника Чингиза Бактыбекова, который обратился к властям страны, заявляя, что на предприятии ему не помогают.
«На основании статей Трудового кодекса КР всем пострадавшим в результате нештатной ситуации на ТЭЦ столицы, в том числе Чингизу Бактыбекову, со стороны теплоцентрали будут произведены дополнительные выплаты для возмещения вреда, причиненного здоровью, в порядке, установленном законодательством», — проинформировали на предприятии.
Вместе с тем в бишкекской ТЭЦ решили напомнить, что «пострадавшему и ранее, с момента нештатной ситуации, оказывалась помощь в виде обеспечения необходимыми лекарствами и денежными средствами».
«По результатам расследования несчастный случай, при котором пострадало пять работников ТЭЦ, связан с производством, на основании чего на каждого пострадавшего составлены акты формы Н-1. Наличие данных актов является основанием для дополнительного возмещения вреда, причиненного здоровью работников в результате произошедшей нештатной ситуации», — говорится в сообщении.
Ранее пострадавший при взрыве на бишкекской ТЭЦ 33-летний Чингиз Бактыбеков попросил у властей страны помощи. По его словам, врачи сказали, что восстановление займет от шести месяцев до года. На работу сможет вернуться, когда раны заживут. Руководство ТЭЦ отказалось помогать, сказал Чингиз Бактыбеков.
Напомним, 2 февраля ночью на столичной теплоцентрали произошла авария. Что стало причиной взрыва, точно не известно. Пострадали пять человек, были госпитализированы только трое, двое находились на амбулаторном лечении. Школы и детсады Бишкека переводили на онлайн-обучение. Полностью подачу тепла и горячей воды в городе восстановили 7 февраля. 9 февраля республиканский штаб сообщил о завершении ликвидационных работ на объекте.