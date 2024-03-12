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Общество

Опять с матрешкой в руках. Через 18 лет Омурбек Текебаев вернулся в Варшаву

Посол Кыргызстана в Германии Омурбек Текебаев через 18 лет вернулся в Варшаву и встретился с судьей Малгожатой Шамборской, которая оправдала его. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Омурбек Текебаев поблагодарил Малгожату Шамборскую за профессионализм и объективность при рассмотрении в 2006 году его дела, известного как «матрешка-гейт». Он подарил судье матрешку, наполненную курутом.

«Я приехал в Варшаву 18 лет назад. В аэропорту у меня в багаже ​​нашли матрешку с белым порошком, смешанным с героином. Меня арестовали и посадили в тюрьму. Молодая судья рассмотрела это дело, учла факты, обстоятельства и мою биографию, оправдала меня и освободила из тюрьмы. 9 марта я встретился с судьей Малгожатой Шамборской. Я поблагодарил ее и подарил главный подарок — матрешку. На этот раз внутри матрешки тоже было белое вещество», — написал посол.

Напомним, так называемый «матрешка-гейт» произошел в сентябре 2006 года в аэропорту Варшавы, где Омурбека Текебаева задержали с сувенирной матрешкой, набитой героином. Позже выяснилось, что ее политику подбросили по поручению Жаныша Бакиева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/288788/
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