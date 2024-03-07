В Кыргызстане снижается заболеваемость туберкулезом

В прошлом году в Кыргызстане, по предварительным данным, снизилась заболеваемость туберкулезом. Об этом 24.kg сообщил директор Национального центра фтизиатрии (НЦФ) Абдуллаат Кадыров.

По его словам, в 2022-м показатель заболеваемости составлял 65,5 на 100 тысяч населения, а в 2023 году — 60 случаев на 100 тысяч. Идет снижение и смертности.

При этом исполнительный директор ассоциации «Партнерская сеть» Айбар Султангазиев считает, что в стране просто снизилась выявляемость больных туберкулезом. По его словам, по оценке Всемирной организации здравоохранения, число таких пациентов в мире особо не сокращается, однако после эпидемии COVID-19 уменьшилась их выявляемость.

«ВОЗ прогнозировала, что в год в Кыргызстане будут выявлять до 1 тысячи человек с лекарственно-устойчивым туберкулезом. НЦФ настаивал на том, что будет более 1,8 тысячи больных, страновой комитет остановился на 1,2 тысячи, но максимум находят 800 человек. Проблема в том, что больных выявляют на поздних стадиях, с запущенной формой. Люди не обращаются в медицинские учреждения, настороженность низкая. По симптомам могут поставить все, что угодно, но не ТБ. Хотя болезнь никуда не делась. И если не принимать меры, то количество в любом случае будет увеличиваться», — сказал 24.kg Айбар Султангазиев.

Он отметил, что сэкономленные на лекарствах средства НЦФ планирует направить на свои нужды.

«Мы предлагаем направлять деньги на выявление, больше работать с населением в регионах (скрининг, флюорография, диагностика и так далее). Несколько лет уже идет дискуссия о создании диагностической лаборатории на юге Кыргызстана, но НЦФ активно сопротивляется этому. Хотя расчеты уже произведены, новая лаборатория могла бы заниматься не только туберкулезом», — добавил Айбар Султангазиев.

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Абдуллаат Кадыров заметил, что у Айбара Султангазиева нет доказательной базы.

«В 2019 году у нас было 1 тысяча 67 лабораторно подтвержденных случаев лекарственно-устойчивой формы туберкулеза, в 2020-м — 748, в 2021-м — 870 и в 2022-м — 936. Снижения тут нет, рост именно лекарственно-устойчивой формы ТБ идет по всему миру. По нашему прогнозу, в 2024 году в КР будет 1,1 тысячи случаев, а по прогнозу ВОЗ — 1 тысяча 50, разница всего 50 случаев», — сказал глава НЦФ.

Он отметил, что с 2020 по 2022 год в республике был рост заболеваемости ТБ, что как раз и говорит об улучшении выявляемости.

«Мы внедряем инновационные методы. На средства Глобального фонда закупили девять цифровых рентген-аппаратов с использованием искусственного интеллекта. Сейчас идет обучение специалистов, скоро запустим в работу. Планируем купить еще четыре таких аппарата и проводить сплошной скрининг всего населения в Кыргызстане. Все больные туберкулезом стопроцентно обеспечены препаратами, лечение бесплатное, проблем нет», — сказал Абдуллаат Кадыров.

Что касается противотуберкулезной лаборатории в Оше, то, по его словам, там в настоящее время заканчивается капитальный ремонт.

Ранее в Минздраве сообщали, что в текущем году коечный фонд противотуберкулезной службы по стране будет сокращен на 35 процентов в связи со стабильным снижением заболеваемости и смертности в последние 10 лет.