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Общество

Коечный фонд противотуберкулезной службы Кыргызстана сократят на 35 процентов

В Кыргызстане в 2024 году коечный фонд противотуберкулезной службы будет сокращен на 35 процентов — с 1 тысячи 175 мест до 755. Об этом сообщили в Минздраве.

По данным ведомства, в последние 10 лет в республике отмечается стабильное снижение заболеваемости и смертности по туберкулезу.

«С 2017-го по 2022 год отмечено снижение уровня новых случаев заболеваемости с 88,5 до 65,5 на 100 тысяч населения. В стационарах противотуберкулезные койки не заполняются. Учитывая это, планируется оптимизация», — отметили в Минздраве.

В итоге ожидается экономия 85 миллионов сомов.

Сэкономленные средства пойдут на усиление противотуберкулезной службы, в частности на развитие отделов программного менеджмента в областях и городах.

Согласно представленным данным, после оптимизации в Кара-Суйской противотуберкулезной больнице, а также в центрах борьбы с туберкулезом Нарынской и Чуйской областей коек вообще не останется. В ноябре 2023-го в этих трех учреждениях было всего 90 мест.

В других организациях здравоохранения количество коек снижается частично. К примеру, в Национальном центре фтизиатрии количество мест сократится с 350 до 270.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/285412/
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