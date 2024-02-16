Авария на ТЭЦ. Обвинить во взрыве на ТЭЦ хотят пострадавших работников?

«Обвинить во взрыве на ТЭЦ хотят пострадавших работников», — заявил журналистам Таалайбек Алыкулов, представившийся одним из наблюдателей внутренней технической комиссии по выяснению причины аварии.

По его словам, информация о том, что взорвался котел, ложная, взорвалась именно 18-я мельница. Он утверждает, что у него есть доказывающее это видео, но комиссия не обращает на это внимания. Теперь те, кто выше, обвиняют обычный персонал, вышедший из бедного народа. А сам персонал говорит, что у них есть видеодоказательства, предлагают посмотреть.

Заместитель председателя кабинета министров Бакыт Торобаев в разговоре с 24.kg отметил, что сейчас говорить о том, что кого-то собираются обвинить, преждевременно.

«Межведомственная комиссия рассмотрит результаты работы нескольких внутренних комиссий и по итогам озвучит свои выводы, которые будут представлены общественности. На днях провели выездное заседание, рассматривается несколько причин нештатной ситуации на ТЭЦ, версия, связанная с диверсией и терактом, была исключена», — прокомментировал он заявление.

Напомним, 2 февраля ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. Что стало причиной взрыва, точно пока не известно. Пострадали пять человек, госпитализированы только трое, двое на амбулаторном лечении. Школы и детсады столицы переводили на онлайн-обучение. Полностью подачу тепла и горячей воды в Бишкеке восстановили 7 февраля. 9 февраля республиканский штаб сообщил о завершении ликвидационных работ на объекте.