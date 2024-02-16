21:24
USD 89.43
EUR 95.96
RUB 0.98
Общество
Сюжет: Авария на ТЭЦ Бишкека - 2024

Авария на ТЭЦ. Обвинить во взрыве на ТЭЦ хотят пострадавших работников?

«Обвинить во взрыве на ТЭЦ хотят пострадавших работников», — заявил журналистам Таалайбек Алыкулов, представившийся одним из наблюдателей внутренней технической комиссии по выяснению причины аварии.

По его словам, информация о том, что взорвался котел, ложная, взорвалась именно 18-я мельница. Он утверждает, что у него есть доказывающее это видео, но комиссия не обращает на это внимания. Теперь те, кто выше, обвиняют обычный персонал, вышедший из бедного народа. А сам персонал говорит, что у них есть видеодоказательства, предлагают посмотреть.

Заместитель председателя кабинета министров Бакыт Торобаев в разговоре с 24.kg отметил, что сейчас говорить о том, что кого-то собираются обвинить, преждевременно.

«Межведомственная комиссия рассмотрит результаты работы нескольких внутренних комиссий и по итогам озвучит свои выводы, которые будут представлены общественности. На днях провели выездное заседание, рассматривается несколько причин нештатной ситуации на ТЭЦ, версия, связанная с диверсией и терактом, была исключена», — прокомментировал он заявление.

Напомним, 2 февраля ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. Что стало причиной взрыва, точно пока не известно. Пострадали пять человек, госпитализированы только трое, двое на амбулаторном лечении. Школы и детсады столицы переводили на онлайн-обучение. Полностью подачу тепла и горячей воды в Бишкеке восстановили 7 февраля. 9 февраля республиканский штаб сообщил о завершении ликвидационных работ на объекте.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/286984/
просмотров: 812
Версия для печати
Материалы по теме
Авария на ТЭЦ. В МИД рассказали о состоянии пострадавших
Авария на ТЭЦ. По предварительным данным, версию теракта и диверсии исключили
Авария на ТЭЦ. Есть четыре варианта модернизации объекта
Авария на ТЭЦ. Власти СУАР передадут $100 тысяч для ликвидации последствий
Жапаров посетил в Турции пострадавших при крушении вертолета и аварии на ТЭЦ
Цены бьют по карману. Жители о возможном повышении цен на тепло и горячую воду
Взрыв на ТЭЦ. Пострадавшие продолжают получать лечение в Турции
Авария на ТЭЦ. Ликвидационные работы на объекте завершили
Авария на ТЭЦ Бишкека. 610 человек участвуют в ликвидации последствий взрыва
Авария на ТЭЦ. Глава кабмина проверил, как восстанавливают объект
Популярные новости
Получаем пособие &laquo;үй-бүлөгө көмөк&raquo;. Какие справки нужны и&nbsp;куда идти Получаем пособие «үй-бүлөгө көмөк». Какие справки нужны и куда идти
Загрязнение воздуха в&nbsp;Бишкеке. Почему этой зимой горожане почти не&nbsp;видят смога Загрязнение воздуха в Бишкеке. Почему этой зимой горожане почти не видят смога
Синоптики прогнозируют понижение температуры и&nbsp;сильные морозы с&nbsp;17&nbsp;февраля Синоптики прогнозируют понижение температуры и сильные морозы с 17 февраля
Узбекистан и&nbsp;Кыргызстан в&nbsp;2024 году откроют новый пограничный пост Узбекистан и Кыргызстан в 2024 году откроют новый пограничный пост
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo; доставит карту VISA Optima Gold по&nbsp;Бишкеку БЕСПЛАТНО! «Оптима Банк» доставит карту VISA Optima Gold по Бишкеку БЕСПЛАТНО!
Если вы&nbsp;хотите открыть компанию в&nbsp;ОАЭ: консультацию предоставят специалисты Если вы хотите открыть компанию в ОАЭ: консультацию предоставят специалисты
Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со&nbsp;скидкой Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со скидкой
В&nbsp;Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и&nbsp;Ozon В Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и Ozon
16 февраля, пятница
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 17 февраля: в Бишкеке будет очень холодно Прогноз погоды в Кыргызстане на 17 февраля: в Бишкеке б...
20:19
Как защититься от холода и не получить обморожение. Советы от МЧС
20:13
Главой Госагентства по управлению госимуществом стал Алмазбек Примов
20:08
В администрации президента произошли кадровые перестановки
20:00
Сегодня в рубрике «Официально»