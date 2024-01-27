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Общество

За отказ от прививок для родителей в Кыргызстане предусмотрена ответственность

В Кыргызстане предусмотрена ответственность за необоснованный отказ родителей от плановой вакцинации детей. Об этом сегодня на брифинге сообщила директор Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова.

По ее словам, закон об иммунопрофилактике инфекционных болезней утратил силу в связи с принятием нового документа «Об общественном здравоохранении», но будет действовать еще в течение шести месяцев. Он предусматривает временный отказ в приеме детей в детсады и школы, а взрослых — на работу в случае отсутствия профилактических прививок во время вспышек.

Это был один из рычагов воздействия на население во время вспышки кори.

Гульбара Ишенапысова

При этом закон об иммунопрофилактике дает право на отказ от профпрививок, бесплатное лечение в государственных больницах и социальную защиту при возникновении поствакцинальных осложнений. «В документе было очень много прав у населения, и это очень сказалось на ситуации», — заметила глава РЦИ.

Она напомнила о статье 9 Кодекса о детях, согласно которой родители, умышленно не обратившиеся за медицинской помощью, если это нанесло вред здоровью ребенка, несут ответственность.

«В 2022 году мы потеряли ребенка от столбняка, в 2023-м — девять детей от кори. Если необоснованный отказ привел к летальному исходу, тогда это умышленный вред здоровью ребенка и предусматривается ответственность по законодательству», — сказала Гульбара Ишенапысова.

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Она добавила, что вопрос отказников будет рассматриваться расширенно.

«По новому закону медработник будет собирать в течение двух дней отказы, а потом передавать список в комиссию по делам детей при органах местного самоуправления. Там комиссионно будут работать с этими родителями. Я очень надеюсь, что когда будут говорить не только медработники, то родители осознанно поймут, что речь идет о национальной безопасности», — пояснила глава РЦИ.

При этом право на отказ от вакцинации в законодательстве остается. Часть детей не получает прививки из-за медотвода, вакцину должны получать на здоровом фоне. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/285222/
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