17:01
USD 89.32
EUR 97.88
RUB 1.01
Официально

Подписан Закон «Об общественном здравоохранении»

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Закон Кыргызской Республики «Об общественном здравоохранении».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 22 ноября 2023 года.

Целью данного Закона является повышение уровня обеспечения охраны здоровья человека посредством модернизации системы общественного здравоохранения.

Задачами Закона являются совершенствование норм в соответствии с новыми вызовами и актуальными требованиями в общественном здравоохранении, международной правоприменительной практикой; приоритезация профилактики и укрепление взаимодействия между субъектами системы общественного здравоохранения; устранение дублирующих и противоречивых норм; расширение применения цифровых технологий для повышения доступности и эффективности услуг общественного здравоохранения для населения.

Закон Кыргызской Республики «Об общественном здравоохранении» в новой редакции предусматривает объединение пяти действующих законов Кыргызской Республики «Об общественном здравоохранении», «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», «О защите населения от туберкулеза», «О ВИЧ/СПИДе в Кыргызской Республике», «О профилактике йододефицитных заболеваний».

Закон вступает в силу по истечении шести месяцев со дня официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/284275/
просмотров: 93
Версия для печати
Материалы по теме
В Уч-Коргоне достроили здание Центра общеврачебной практики
На скорой помощи не хватает врачей-педиатров. Из шести бригад работают три
Германия выделит системе здравоохранения Кыргызстана 4,5 миллиона евро
Штраф до 1 миллиона. В КР ужесточают наказание за незаконную меддеятельность
Эдиль Байсалов признал полный развал в сфере здравоохранения
В Кыргызстане провели уникальную операцию на сердце двухдневному младенцу
Эксперт: Недостаток информации мешает борьбе с неинфекционными заболеваниями
Дело привычки: в Бишкеке обсудили, что мешает людям становиться долгожителями
Минздрав Кыргызстана и Сбербанк России заключили меморандум о сотрудничестве
Кыргызстан получит от USAID $6 миллионов для поддержки женщин в бизнесе
Популярные новости
Подписан Закон &laquo;О&nbsp;внесении изменений в&nbsp;Закон &laquo;О&nbsp;туризме&raquo; Подписан Закон «О внесении изменений в Закон «О туризме»
Освобожден от&nbsp;должности замдиректора Госагентства про управлению госимуществом Освобожден от должности замдиректора Госагентства про управлению госимуществом
Подписан закон о&nbsp;ратификации соглашения между Кыргызстаном и&nbsp;Узбекистаном Подписан закон о ратификации соглашения между Кыргызстаном и Узбекистаном
Назначен замдиректора Госагентства по&nbsp;управлению госимуществом Назначен замдиректора Госагентства по управлению госимуществом
Бизнес
В&nbsp;MBANK сообщили о&nbsp;разрешении ситуации В MBANK сообщили о разрешении ситуации
Реальный кешбэк в&nbsp;MegaPay при оплате госуслуг! Реальный кешбэк в MegaPay при оплате госуслуг!
&laquo;РСК Банк&raquo; и&nbsp;China National Heavy Machinery Corporation подписали договор «РСК Банк» и China National Heavy Machinery Corporation подписали договор
&laquo;О!Деньги&raquo;&nbsp;&mdash; первый финтех в&nbsp;Кыргызстане, запустивший карты Visa с&nbsp;Google Pay «О!Деньги» — первый финтех в Кыргызстане, запустивший карты Visa с Google Pay
16 января, вторник
16:55
Вице-президент Еврокомиссии выразил властям КР обеспокоенность по свободе СМИ Вице-президент Еврокомиссии выразил властям КР обеспоко...
16:13
Бесплатную пересадку почек обещает Минздрав 50 кыргызстанцам
15:46
Может навредить президенту. Депутат Нуржигит Кадырбеков об обысках у журналистов
15:19
На дороге Мырза-Аке — Кара-Кульджа — Алайкуу вновь сошла лавина
14:48
Депутат Эмиль Жамгырчиев пришел на заседание комитета ЖК по правопорядку