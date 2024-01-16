Подписан Закон «Об общественном здравоохранении»

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Закон Кыргызской Республики «Об общественном здравоохранении».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 22 ноября 2023 года.

Целью данного Закона является повышение уровня обеспечения охраны здоровья человека посредством модернизации системы общественного здравоохранения.

Задачами Закона являются совершенствование норм в соответствии с новыми вызовами и актуальными требованиями в общественном здравоохранении, международной правоприменительной практикой; приоритезация профилактики и укрепление взаимодействия между субъектами системы общественного здравоохранения; устранение дублирующих и противоречивых норм; расширение применения цифровых технологий для повышения доступности и эффективности услуг общественного здравоохранения для населения.

Закон Кыргызской Республики «Об общественном здравоохранении» в новой редакции предусматривает объединение пяти действующих законов Кыргызской Республики «Об общественном здравоохранении», «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», «О защите населения от туберкулеза», «О ВИЧ/СПИДе в Кыргызской Республике», «О профилактике йододефицитных заболеваний».

Закон вступает в силу по истечении шести месяцев со дня официального опубликования.