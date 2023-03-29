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Общество

Министр цифрового развития рассказал о результатах борьбы с паспортной мафией

Министр цифрового развития Талантбек Иманов рассказал о кадровых изменениях в ведомстве. Об этом сообщили в МЦР.

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«Если вы помните, более года назад я был инициатором борьбы с паспортной мафией. Провели ряд проверок по структурным подразделениям ДРН по Ошу, Ноокатскому, Араванскому, Кара-Суйскому, Алайскому, Чон-Алайскому, Узгенскому и Кара-Кульджинскому районам», — отметил чиновник.

По его словам, вследствие этих проверок для дачи юридической оценки действиям ответственных лиц в правоохранительные органы передано 27 материалов, из них 9 — по фактам незаконной выдачи национальных паспортов, 15 — подделки документов, что послужило основанием для выдачи свидетельств о рождении и национальных паспортов, 2 — получения взятки и 1 — служебного подлога.

«Со стороны министерства проводится кадровая чистка. Приняты соответствующие кадровые решения. Уволен ряд лиц, занимавших руководящие должности», — добавил Талантбек Иманов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/261996/
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