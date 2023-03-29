Социальные контракты. Минтруда начал выдачу сертификатов на 100 тысяч сомов

В этом году социальные контракты позволят улучшить благосостояние 50 тысяч кыргызстанцев. Об этом сообщил министр труда, социального обеспечения и миграции Кудайберген Базарбаев.

Выдачу сертификатов на 100 тысяч сомов малоимущим семьям, которые решили открыть собственный бизнес, заключив социальный контракт с государством, начали с Таласской области.

Чиновник отметил, что программа реализуется по инициативе главы государства как одна из мер помощи социально уязвимым слоям населения. «Получение такой помощи от государства позволяет поменять самосознание наших граждан — от пассивных получателей пособий они становятся активными участниками рынка труда», — сказал он.

Кудайберген Базарбаев отметил, что каждый заключенный социальный контракт позволяет улучшить условия жизни в среднем пяти человек.