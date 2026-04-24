Власть

В КР в 2025 году более 3 тысяч семей заключили социальные контракты

В Кыргызстане более 3 тысяч семей заключили социальные контракты в рамках государственной программы поддержки малообеспеченных граждан. Об этом сообщил заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции Мирлан Байгончоков на заседании депутатской группы «Ишеним».

По его словам, число получателей выросло с 2 тысяч до 13 тысяч семей, а размер выплат увеличен со 100 тысяч до 150 тысяч сомов.

Мирлан Байгончоков добавил, что в 2025-м 14 семей смогли достичь годового дохода свыше 1 миллиона сомов. С 2024-го участникам программы предоставляются беспроцентные кредиты до 200 тысяч сомов на три года.
