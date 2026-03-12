10:08
Для участия в программе «Социальный контракт» поступило 1 тысяча 825 заявок

По состоянию на 11 марта по республике поступило 1 тысяча 825 заявок на участие в программе «Социальный контракт». На сегодня с 607 семьями уже заключены социальные контракты, при этом наибольшее количество проектов — 341 — реализуется в сфере сельского хозяйства. Прием заявок продолжается, сообщает Минтруда.

Программа «Социальный контракт», направленная на поддержку малообеспеченных и малоимущих семей, реализуется с 2022-го по инициативе президента Кыргызской Республики.

За четыре года проекта социальные контракты заключены с 48 тысячами 557 семьями, которые реализуют собственные бизнес-инициативы. Большая часть проектов приходится на сельское хозяйство — 73,3 процента, на сферу производства —13,8 процента, торговлю — 6,7 процента, услуги — 6,2 процента.

Изначально размер социальной помощи по контракту составлял 100 тысяч сомов, однако с 2025-го он увеличен до 150 тысяч. Среди семей, получивших социальный контракт в числе первых, 14 достигли годового дохода свыше 1 миллиона сомов.

Отмечается, что 94,2 процента участников проекта составляют женщины, преимущественно проживающие в сельской местности. В результате реализации программы создано более 57 тысяч дополнительных рабочих мест.

В 2026 году по всей республике 13 тысяч 333 малообеспеченные и нуждающиеся семьи смогут получить по 150 тысяч сомов в рамках программы «Социальный контракт». 
