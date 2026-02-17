12:26
Общество

Более 13 тысяч семей смогут получить социальный контракт в 2026 году

Начались прием и рассмотрение заявок на получение социального контракта. Заявки принимают айыл окмоту или территориальные подразделения министерства. Об этом сообщает Минтруда.

По его данным, в рамках программы «Социальный контракт» можно получить безвозмездно 150 тысяч сомов на открытие малого бизнеса. В этом году в ней смогут участвовать 13 тысяч 334 тысячи семей.

Получить финансирование могут малообеспеченные и малоимущие семьи, имеющие социальный паспорт или получающие пособие «үй-бүлөгө көмөк». Семья должна иметь трудовой и имущественный потенциал, а также составить реальный бизнес-план.

Приоритет при заключении социального контракта отдается семьям, планирующим реализовать проекты по зеленым направлениям и проектам в рамках «Одно село — один продукт», лицам с инвалидностью, семьям, имеющим прибыльный и устойчивый бизнес-план.

Решение о заключении социального контракта принимает временная комиссия по его реализации при местной госадминистрации, а в городах комиссии по социальному вопросу при мэрии, в состав которой входят представители местных органов власти, местных кенешей, бизнес-структур, общественных объединений при решении главы местных государственных администраций и территориальных управлений Минтруда.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/362339/
