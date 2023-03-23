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Общество

В Бишкеке проект объединения «Красная крыша» закрыт: под давлением силовиков

Граждане России из объединения «Красная крыша», временно проживающие в Кыргызстане, сообщили о закрытии своего проекта. Об этом говорится на его странице в Instagram.

В сообщении отмечается, что проект «Красная крыша» останавливают, потому что его инициаторы «познали палитру воздействия силовых структур».

Россияне сообщили, что за ними вели видеосъемку, а воздействие участкового, водоканала, налоговиков, оперативников — многогранно и изобретательно. Например, сотрудники Налоговой службы, у которых попросили показать основание для проверки, предъявили постановление на право проведение рейда в сфере оборота спиртосодержащей продукции.

По словам авторов проекта, давлению подверглись не только они, но и выступавшие в их поддержку единомышленники — граждане Кыргызстана. Три человека потеряли работу.

«Оперуполномоченный 10-го отдела сказал буквально следующее: «Еще одно любое нарушение, и мы мгновенно вышлем вас из Кыргызстана», — добавили они.

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«Депортация как инструмент подавления свободы слова — очередной незаконный инструмент, ведь в стране действует 31-я статья Конституции, а также Кыргызстан подписал и ратифицировал ключевые документы ООН, например устав ООН, где права человека и свободы стоят выше всего. Однако действует ли это все?

Всемирный доклад Human Rights Watch утверждает, что свобода слова в Кыргызстане находится под угрозой. «Свобода прессы оказалась под ударом в условиях возбуждения целого ряда уголовных дел в отношении независимых журналистов, блогеров и СМИ. Был введен тотальный запрет на митинги, впоследствии распространенный на весь город. Кстати, суд снова продлил мораторий на мирные собрания до 31 марта 2023 года.

Есть и масса мнений по поводу статьи, по которой на нас собирались открыть уголовное дело. Например, миссия Евросоюза ВСП+: «Европейский союз выразил озабоченность по поводу широкого и, похоже, произвольного применения статьи 330 Уголовного кодекса о ненависти и раздорах и исполнения закона о ложной информации. Блокировка СМИ и преследование журналистов, блогеров и пользователей социальных сетей, занимающихся журналистскими расследованиями, гражданским или политическим участием, критикующих правительство, противоречат обязательствам Кыргызстана по Международному пакту о гражданских и политических правах», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее представители «Красной крыши» пожаловались на силовиков Бишкека. Они рекомендовали «не собирать людей», не обсуждать темы, их не касающиеся, например о политзаключенных, феминистов.

В ГУВД Бишкека заявляли, что это были профилактические мероприятия.

«Красная крыша» — творческое объединение, где собираются люди, они мастерят, рисуют, обсуждают общественно значимые темы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/261449/
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