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Общество

В Кыргызстане откроют первый экопункт, где вторсырье можно менять на товары

В Кыргызстане откроют первый экопункт, где вторсырье можно будет обменять на товары. За пластиковые бутылки и макулатуру сельчане получат мыло, носки или макароны. Проект запускает Tazar совместно с администрацией села Жаны-Жер и международной организацией «Врачи без границ» (MSF).

Как у точняют организаторы, 22 марта в селе Жаны-Жер Сокулукского района откроется экоцентр по сбору вторсырья. Сельчане смогут сдать в переработку пластик, стекло, макулатуру, полиэтилен, металлы и другие категории твердых бытовых отходов. Вторсырье им предложат обменять на товары народного потребления: макароны, мыло, туалетную бумагу из переработанной бумаги, школьные принадлежности и носки из переработанного текстиля.

Работой экоцентра займется компания Tazar. Сотрудники организуют вывоз вторсырья на переработку и доставку в село товаров народного потребления. Кроме того, в новом пункте проведут мастер-классы, на которых жителям расскажут о правилах сдачи вторсырья.

«В пункте будет постоянно работать наш специалист — партнер из села, который поможет жителям освоить правила сдачи и будет обменивать отходы на товары. Возможно, это будет первое село в республике, которое вообще не производит отходов — все будет отправляться в переработку», — сказала сооснователь Tazar Айнура Сагын.

«Врачи без границ» предоставили контейнеры для сбора вторсырья.

«Как международная медицинская организация, мы видим и озабочены тем, как окружающая среда влияет на здоровье и благополучие людей по всему миру. К сожалению, этим негативным последствиям больше всего подвержены самые уязвимые слои населения. Но хорошая новость в том, что мы сами в силах себе помочь: такой простой способ, как сортировка отходов для дальнейшей переработки, — это то, с чем справится каждый. Все наши программы ведутся с учетом приоритетности Планетарного здоровья, и именно поэтому мы поддержали данную инициативу в рамках нашего совместного с Минздравом проекта «Здоровье женщин в Чуйской области». Здоровье человека не может быть без здоровья планеты», — отметила координатор проекта MSF Андреа Исенггер.

Tazar — экологическая организация, цель которой сократить объем мусора, отправляющегося на свалки Кыргызстана.

«Врачи без границ» (MSF) — независимая гуманитарная организация, оказывающая медицинскую помощь при стихийных бедствиях, эпидемиях и вооруженных конфликтах.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/261229/
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