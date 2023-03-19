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Общество

Уничтожать незаконные вооруженные формирования в горных условиях учились военные

В воинской части № 52806 Министерства обороны завершились совместные кыргызско-индийские учения сил специального назначения «Канжар-Х». Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил.

По его данным, в активной фазе учений были продемонстрированы совместные специальные тактические эпизоды по уничтожению незаконных вооруженных формирований в горных условиях. Были запланированы практические занятия по тактической, горной, военно-медицинской, огневой подготовке, тактике действий при штурме помещений и технике выживания в экстремальных условиях.

Совместные учения подразделений специального назначения оборонных ведомств двух стран проводятся на ежегодной основе. В 2022 году учения прошли на территории Индии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/261223/
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