Дело «Азаттыка». Минкультуры настаивает на лингвистической экспертизе

В Ленинском районном суде Бишкека началось рассмотрение иска Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики о прекращении деятельности учреждения «Азаттык Медиа» как СМИ.

Представители Минкультуры настаивают на проведении лингвистической экспертизы, в которую входят два вопроса: есть ли в оспариваемом сюжете элементы вражды и пропаганда войны.

Между тем адвокат ответчиков Тимур Султанов спросил, получил ли Минкультуры письмо от МИД Кыргызстана и говорилось ли там, что «Азаттык» объективно осветил эскалацию на кыргызско-таджикской границе. Истцы отказались отвечать. Получение письма при этом признали.

В конце октября 2022 года Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики сообщило, что приостановило на два месяца работу сайта радио «Азаттык». В ведомстве отметили, что 16 сентября ресурс «Настоящее время» (подведомственная структура «Азаттык Медиа») опубликовал видеоматериал под названием «Тяжелые бои на границе Кыргызстана и Таджикистана», в котором «применены элементы языка вражды, неподтвержденная информация о якобы нападении кыргызской стороны на Таджикистан, нагнетающая обстановку в обществе информация и вызывающая ненависть, дискриминацию и раскол среди граждан при освещении событий в Баткенской области».

Медиасообщество Кыргызстана выразило обеспокоенность по поводу продолжающихся преследований властей в отношении независимых журналистов и попыток ограничить свободу СМИ, заявив, что министерство должно отозвать иск.

Как отмечают правозащитники, власти Кыргызстана в последнее время активизировали усилия по контролю и цензуре СМИ на фоне продолжающегося подавления свободы слова и гражданского общества.