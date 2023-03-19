Мечтаю развивать медицину в Кыргызстане. Ученая Бегимай Мамурова об опыте Кипра

Фото Бегимай Мамуровой

Научный журнал Global Medical Genetics опубликовал исследование в области генетики. Его автор 24-летняя кыргызстанка Бегимай Мамурова. Она только на начальном этапе своей научной карьеры: в прошлом году получила степень магистра наук молекулярной медицины и сейчас уже работает в одной из медицинских клиник на Кипре.

Молодая ученая в будущем намерена применить свои знания и опыт в области молекулярной генетики в Кыргызстане.

Бегимай в 17 лет улетела на Кипр, поступив в Girne American University со 100-процентной скидкой, тем самым осуществила свою мечту учиться за границей.

О работе, успехах, исследованиях и о планах Бегимай рассказала 24.kg.

— Бегимай, как вам удалось поступить в зарубежный вуз, тем более со 100-процентной скидкой?

— Уже в старших классах я хотела учиться именно за границей, поэтому даже не пыталась поступить в местные вузы.

Несмотря на это, решила проверить свои знания и сдать общереспубликанское тестирование (ОРТ), набрав 218 баллов.

Родители знали о моем желании уехать за границу и всегда меня поддерживали. Их единственным условием было — выбрать страну, куда можно въезжать без визы, чтобы они всегда могли ко мне приезжать. Мой выбор пал на Турцию и Северный Кипр.

Уже с середины 10-го класса я посещала образовательные ярмарки, чтобы узнать подробную информацию непосредственно от самих представителей университетов.

На одном из таких мероприятий образовательная компания организовала тестирование для розыгрыша гранта на учебу в Cyprus International University (Международный университет Кипра) и в Girne American University (Американский университет Гирне). Набравших самые высокие баллы приглашали на интервью, исходя из которого предоставляли 50-, 75- или 100-процентную скидку. Я решила попробовать свои силы.

Параллельно также отправила свои документы: табель успеваемости за последние три года, результаты тестирований SAT и ОРТ и другие дополнительные сертификаты в организацию ТЮРКСОЙ, которая каждый год выдавала нескольким студентам 100-процентный грант на учебу в Girne American University.

Ответ пришел в июле, причем в один и тот же день с двух разных учреждений — я стала обладательницей 100-процентного гранта на учебу в обоих университетах.

— Почему вы выбрали для обучения Кипр?

— Изначально я рассматривала Турцию как страну, где смогу получить качественное и при этом бюджетное образование в области медицины. Однако военные события летом 2016 года в Турции изменили мои планы, и я решила остановить свой выбор на Северном Кипре. Владела достаточной информацией о Турции, в то время как Кипр был для меня чем-то более неизведанным и загадочным.

Фото Бегимай Мамуровой

Спустя время я была очень рада такому стечению обстоятельств, ведь в отличие от Турции во всех университетах Северного Кипра обучение ведется полностью на английском языке, а местное население, турки-киприоты, более европеизированы. Также на Северном Кипре мультикультурная среда, перечень стран, откуда приезжают студенты, разнообразнее.

Разузнав подробнее, я поняла, что Северный Кипр сочетает в себе все мои требования и желания: страна на острове Средиземного моря, с европеизированной средой и 330 солнечными днями в году, где официальным языком является турецкий, которым я уже владела благодаря учебе в турецком лицее.

— Как прошел ваш адаптационный период в чужой стране?

— Я хорошо помню вечер, когда я впервые прилетела на этот остров, уставшая и опечаленная после прощания со слезами с родными перед вылетом. Мне захотелось просто вернуться домой, скучать начала в первый же день.

Все казалось таким другим, непривычным. Однако день за днем я начала осматривать остров, увидела море и свой университет, познакомилась с ребятами, которые также оставили дом и приехали учиться.

В целом могу сказать, что адаптационный период прошел легко. Люди здесь очень приветливые, а море и солнце не дают грустить.

Первое время постоянно переводила в уме все цены на сомы и поражалась. За 6,5 года жизни на Кипре могу сказать, что теперь все наоборот, я уже сомы перевожу в турецкие лиры.

— Вы окончили Girne American University и магистратуру Near East University, по какому направлению учились? Не жалеете, что выбрали эти учебные заведения?

— В октябре 2016 года после успешной сдачи экзамена на знание английского языка я начала обучаться на факультете наук о здоровье по направлению «Питание и диетология». В постсоветских странах диетологов воспринимают как нутрициологов, которые дают только рекомендации по правильному питанию и помогают сбросить вес, однако это лишь малая часть работы.

В Кыргызстане нет врачей-диетологов, в медицинских факультетах по этому направлению дают лишь базовую информацию. А в Европе, Турции и США это отдельное направление медицины.

Здесь обучают всему, начиная от того, как работает пищеварительная система, и заканчивая энтеральным/парентеральным питанием (виды лечебного питания для пациентов, которые не в состоянии употреблять пищу естественным образом). К тому же нужно владеть знаниями по психологии, ведь расстройства пищевого поведения являются психологическими проблемами.

Также в европейских больницах и поликлиниках наряду с другими докторами есть и врачи-диетологи, которые организовывают и применяют лечебное питание в различных отделениях, в зависимости от болезни; подсчитывают химический состав рациона.

Окончив бакалавриат, в том же году поступила на магистратуру по направлению Молекулярная медицина в Ближневосточный университет (Near East University) также с грантом на обучение, который мне выдал сам университет.

Грант на обучение на факультете медицины дается очень редко, к тому же из-за смены профиля (так как на бакалавриате была диетология) мне нужно было доказать, что я справлюсь с программой обучения.

Это смежные области медицины, но и у меня был опыт в исследованиях при написании бакалаврской дипломной работы, поэтому мне посчастливилось получить этот грант.

Молекулярная медицина — новая научная дисциплина, сочетающая в себе биологию, химию и генетику, которую также называют медициной будущего.

Ее современные достижения позволяют сегодня всерьез говорить об успешном лечении и ранней диагностике на генном уровне наследственных болезней, злокачественных опухолей, туберкулеза, СПИДа и многих других заболеваний. Бегимай Мамурова

О выборе данных направлений и учебных заведений я совсем не жалею, у меня были прекрасные профессора, особенно на магистратуре, у которых я многому научилась, обрела опыт в лабораторных исследованиях.

— Где и кем сейчас работаете?

— В феврале 2022 года, за несколько дней до защиты моей магистерской диссертации, я получила предложение о работе в Dunya IVF Clinic — клиники ЭКО (искусственного оплодотворения) на должность консультанта пациентов. Знание русского, английского и турецкого языков стали большим плюсом для меня, ведь пациенты приезжают со всех стран мира.

Эта клиника входит в топ-10 лучших центров репродукции в Европе по официальным показателям GCR (Global Clinic Rating), международной аккредитации, свидетельствующей о том, что клиника прошла официальный мониторинг и независимую проверку на качество.

Это только начальный этап моей карьеры, за год работы я узнала много нового в сфере репродуктивной медицины, о таких генетических скринингах, как секвенирование следующего поколения (NGS), преимплантационное генетическое тестирование — это важнейший этап ЭКО, который позволяет выявить и предотвратить передачу эмбриону тяжелых заболеваний, вызванных генетическими и/или хромосомными аномалиями, которые иногда затрудняют наступление беременности.

Фото Бегимай Мамуровой

— Недавно ваша статья была опубликована в научном журнале Global Medical Genetics. Можете рассказать, о чем ваша научная работа?

— Исследования я начала еще в октябре 2021 года для написания своей магистерской диссертации. К февралю 2022-го уже успешно защитила диссертацию и окончила университет, став магистром наук по направлению молекулярная медицина. Однако мой научный руководитель настоял на том, чтобы продолжить исследования, расширить тему и отправить для публикации в аккредитованные в сфере мировой медицины научные журналы, за что я очень ему благодарна. Ведь опыт лабораторных исследований и подготовки статьи стал для меня бесценным.

Научный журнал Global Medical Genetics признал важность исследования и опубликовал нашу статью.

Тема моей научной работы звучит так: Связь между полиморфизмом гена рецептора витамина D (VDR) и инфекционными вариантами тяжелого острого респираторного синдрома коронавируса 2 (SARS-CoV-2).

Одной из причин дефицита витамина D является носительство полиморфизма (мутации) гена рецептора витамина D. Моей задачей было исследовать влияние дефицита витамина D на инфекцию SARS-CoV-2.

— Что изменилось в вашем поведении и взглядах за эти годы?

— Прилетев на Кипр 17-летней девочкой, которая только начала свой путь в этом мире, я научилась полностью брать ответственность за свою жизнь.

Хочу привести в пример систему обучения. Помимо обязательных предметов, в университетах есть также список факультативных предметов, из которых можно выбрать те, что понравятся, но они тоже влияют на общий балл студента.

Можно выбрать самые легкие, чтобы, не напрягаясь, получить высокий балл, а можно выбрать сложные — они понадобятся в дальнейшем обучении и карьере. Убедилась, что выбор сложного пути всегда приносит лучшие результаты в достижении целей.

Думаю, одним из важнейших изменений во взглядах за эти годы стало отношение к жизни.

Местные люди приветливы, никуда не спешат и смакуют каждый момент, радуются простым благам и этот позитив очень заразителен. Бегимай Мамурова

— Чего вам не хватает за границей?

— Не хватает живого общения с родными и друзьями детства, оставшимися на родине. Несмотря на смог и все вытекающие из этого проблемы, мне не хватает атмосферы и уюта Бишкека, дома, где я выросла.

Казалось бы, здесь есть и горы, и море, которое может заменить Иссык-Куль. Сев в самолет через 45 минут можно оказаться на зеленых джайлоо Турции, почти как у нас, но сервис обслуживания многократно лучше. Просто представьте отдых в высокогорьях в 5-звездочном отеле с термальными источниками.

Фото Бегимай Мамуровой

Но у нас есть очень хорошая пословица на кыргызском «Туулган жердин топурагы алтын». И этого мне и не хватает: моего дома, моей родины.

— Что можете посоветовать тем, кто хочет выехать за границу?

— Возможно, это будет самый банальный совет, но обязательно учить английский, знание языка пригодится в любом случае, и в зависимости от того, в какую страну вы полетите, выучить местный язык, так как это очень важно для устройства на хорошую работу.

Не нужно верить всему, что вы читаете о стране назначения в интернете и слышите от представителей университетов. Дело не в том, что они хотят вас как-то обмануть. Они предоставляют достоверную информацию, но это реальность сквозь их призму восприятия, и она может отличаться от вашей. Конечно, лучше всего будет спросить у человека, который уже прошел этот путь именно в качестве студента, а если сможете поехать осмотреться до начала учебы — еще лучше.

И самое главное, не идти за навязанным, а выбирать то, что ближе и важно для тебя и твоего сердца. У всех нас разные мечты и цели, убедись, что твои планы — это действительно то, чего хочешь ты, а не то, что от тебя ожидает общество и окружение.

— Какие у вас планы на будущее?

— Я с отличием окончила бакалавриат и магистратуру, работаю в лучшей клинике Северного Кипра в сфере ЭКО и, кажется, взяла отсюда все лучшее, что можно было за эти годы, что мне уже становится тесно на Северном Кипре. К сожалению, здесь нет развитых генетических лабораторий, где я смогла бы почерпнуть опыт.

Например, наша клиника отправляет образцы для генетических анализов в лаборатории Турции.

Во время и после пандемии я проходила различные онлайн-курсы для улучшения своих навыков. В их числе онлайн-курс от Sharing Progress in Cancer Care (SPCC — юридически независимая некоммерческая ассоциация, зарегистрированная и базирующаяся в Швейцарии) на тему «Молекулярная диагностика и геномика рака груди», одобренный Аккредитационным советом онкологии в Европе (ACOE) и Американской Медицинской Ассоциацией. Также проходила курс «Генетический консультант» от Wellcome Connecting Science и Wellcome Genome Campus Society and Ethics Research.

Безумно вдохновляюсь обучением и полна энтузиазма, когда дело касается генетики.

Моя мечта — открыть в Кыргызстане клинику с генетической лабораторией, где будут проводиться молекулярно-генетические исследования, чтобы выявлять наличие генетических патологий и предотвращать их развитие, а также предоставлять раннюю диагностику и лечение рака.