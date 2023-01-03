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Общество

Руководство Минтруда проверило социальные учреждения ведомства

Руководство Министерства труда, социального обеспечения и миграции провело инспекцию социальных учреждений. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, были проверены Беловодское детское психоневрологическое социально-стационарное учреждение, Детский дом семейного типа в Шопокове и Сокулукский реабилитационный центр для людей с инвалидностью, в том числе для детей с ОВЗ, в селе Маловодном.

«В ходе инспекции осмотрели склады с продуктами питания, проверили условия содержания благополучателей, наличие персонала на местах, измерили температуру в социальных учреждениях. Нарушений не выявлено, учреждения работают в штатном режиме», — сказали в министерстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/254938/
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