Каждая организация с 25 сотрудниками обязана взять на работу лиц с инвалидностью

Министерство труда, социального обеспечения и миграции напомнило государственным и муниципальным учреждениям о необходимости строго соблюдать закон о трудоустройстве граждан с инвалидностью.

Согласно статье 155 Трудового кодекса, организации, в которых работают 25 и более сотрудников, обязаны выделять не менее 4 процентов рабочих мест для людей с инвалидностью. Такие должности могут предоставляться на условиях неполного рабочего времени.

В зависимости от численности персонала установлены следующие квоты:

при 25-49 работниках — одно рабочее место;

при 50-74 — два места, из них как минимум одно для людей I или II группы инвалидности;

при 75-99 — три места, так же минимум одно для людей с инвалидностью I или II группы;

при 100 и более — квота увеличивается пропорционально.

В министерстве подчеркнули, что эти меры направлены на обеспечение равных возможностей и развитие инклюзивного рынка труда во всех секторах экономики.