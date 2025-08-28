И.о. министра труда посетил Нижне-Серафимовский дом престарелых. Что он увидел

И.о. министра труда Канат Сагынбаев отреагировал на информацию в социальных сетях о якобы неудовлетворительных условиях в Нижне-Серафимовском социальном стационарном учреждении общего типа для пожилых и лиц с ограниченными возможностями здоровья имени Б. Салиевой и лично посетил учреждение. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда.

Он встретился с подопечными учреждения, выслушал их жалобы и внимательно оценил условия проживания. По словам руководства учреждения и отзывам самих граждан, претензий к качеству обслуживания и условиям содержания не выявлено.

«Сейчас там проводится капитальный ремонт, в связи с чем все подопечные временно размещены в одном корпусе. Несмотря на временные неудобства, услуги предоставляются в полном объеме и в штатном режиме. Также жители учреждения активно вовлечены в трудотерапевтические занятия на добровольной основе, что способствует их социальной адаптации и поддержанию активного образа жизни», — говорится в сообщении.

Министерство труда, социального обеспечения и миграции подчеркивает, что обеспечение безопасности, комфортного проживания и качественного ухода для пожилых людей и граждан с инвалидностью остается приоритетной задачей. Регулярные визиты и системный контроль помогут своевременно выявлять и устранять любые проблемы, обеспечивая высокие стандарты обслуживания во всех социальных стационарных учреждениях страны.

Напомним, 25 августа сотрудники Национального центра по предупреждению пыток посетили Нижне-Серафимовское социальное стационарное учреждение общего типа для пожилых и лиц с ограниченными возможностями здоровья. По итогам получено два коллективных заявления на жестокое обращение и условия пребывания. Все собранные материалы переданы в прокуратуру Иссык-Атинского района для дальнейшего рассмотрения.