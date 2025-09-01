Комитет ЖК рассмотрел кандидатуру Каната Сагынбаева на должность министра труда

Комитет по социальной политике ЖК на заседании рассмотрел представление главы государства о даче согласия на назначение Каната Сагынбаева на должность министра труда, социального обеспечения и миграции.

Как сообщили в пресс-службе парламента, информацию о претенденте представил постоянный представитель президента и кабинета министров в Жогорку Кенеше Алмасбек Абытов.

По итогам обсуждения члены комитета направили представление главы государства на рассмотрение ЖК.

Напомним, Канат Сагынбаев назначен исполняющим обязанности министра труда, социального обеспечения и миграции в конце августа, после того, как от этой должности был освобожден Равшанбек Сабиров в связи с переходом на другую работу.

Ранее Канат Сагынбаев занимал должность руководителя аппарата мэрии Бишкека.