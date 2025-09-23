Более 49 тысяч семей получили льготы по оплате электроэнергии

На основании Указа президента «О мерах поддержки малообеспеченных граждан (семей) в виде снижения размере платы за электрическую энергию» от 6 декабря 2021 года с 2022-го оказывается социальная поддержка малоимущим семьям, имеющим детей до 16 лет и получающим ежемесячное пособие «үй-бүлөгө көмөк». Об этом сообщает пресс-служба Минтруда.

Согласно документу:

— с 2022 года для семей, потребляющих до 700 киловатт-часов электроэнергии в месяц, установлен тариф в размере 50 тыйынов за 1 киловатт-час;

— с мая 2024-го тариф обновлен и составляет 55,4 тыйына.

Территориальные управления Министерства труда, социального обеспечения и миграции ежемесячно направляют обновленные списки получателей пособия «үй-бүлөгө көмөк» в Министерство энергетики для обеспечения предоставления льготных тарифов.

По состоянию на 1 сентября 2025 года льготами по оплате электроэнергии воспользовались 49 тысяч 510 из 53 тысяч 680 семей, получающих пособие «үй-бүлөгө көмөк». Это составляет 92,2 процента от общего числа получателей.

Основными причинами, по которым отдельные семьи не смогли получить льготы, являются:

— проживание в арендованных квартирах без индивидуальных лицевых счетов на электроэнергию;

— отсутствие правоустанавливающих документов (красной книги) на жилье у граждан, проживающих в дачных массивах;

— временное проживание в производственных помещениях;

— проживание в условиях, где отсутствует электроснабжение (в кашарах, недавно построенных домах без подключенных электросетей либо при отсутствии договора с энергокомпаниями).

По этим причинам в ряде случаев предоставление льгот не было возможным.