20:55
USD 87.42
EUR 95.28
RUB 1.09
Общество
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень нездоровый для чувствительных групп

В рейтинге крупнейших городов мира по качеству воздуха World Air Quality Бишкек поднялся на 23-е место.

В 18.00 статус города отмечен как «нездоровый для чувствительных групп». Индекс качества воздуха, по данным сайта, составляет 125 (AQI).

Посольство США в Кыргызстане также установило станцию. Информация обновляется каждый час. Индекс качества воздуха в районе дипломатической миссии «нездоровый» — 159 (AQI).

Узнать качество воздуха можно и на сайте Гидрометеорологической службы. Информация обновляется ежечасно.

Индекс качества воздуха (AQI) разделен на шесть категорий, указывающих на возрастающий уровень опасности для здоровья. Значение AQI выше 300 — это опасное качество воздуха, а значение ниже 50 — хорошее.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/254759/
просмотров: 1381
Версия для печати
Материалы по теме
Посадка саженцев, строительство бань. Как мэрия Бишкека будет экологию улучшать
В Бишкеке переведут на газ две котельные за 53 миллиона сомов
Акылбек Жапаров рассказал мэрии, как решить проблемы Бишкека
Фотограф снял, как дым бишкекской свалки накрывает практически весь город
Смог в Бишкеке. Только один день за зиму с хорошим воздухом
Читатель просит экологов проверить кирпичный завод в селе Джал
Мэрия Бишкека переведет все котельные на газ в этом году
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень опустился до умеренного
От смога до смога. Как утепление домов может решить экологическую проблему
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень нездоровый для чувствительных групп
Популярные новости
Кыргызстанка поступила в&nbsp;Гарвард и&nbsp;просит помощи для оплаты контракта Кыргызстанка поступила в Гарвард и просит помощи для оплаты контракта
На&nbsp;этой неделе у&nbsp;кыргызстанцев будут длинные выходные На этой неделе у кыргызстанцев будут длинные выходные
Апрель-2023. Что изменится в&nbsp;жизни кыргызстанцев Апрель-2023. Что изменится в жизни кыргызстанцев
Нехватка кадров. Почему в&nbsp;Кыргызстане некому работать Нехватка кадров. Почему в Кыргызстане некому работать
Бизнес
Медицинские инновации из&nbsp;Новосибирской области представили на&nbsp;MedExpo Kyrgyzstan Медицинские инновации из Новосибирской области представили на MedExpo Kyrgyzstan
Как начать зарабатывать с&nbsp;Ozon. В&nbsp;Бишкеке пройдет конференция COM.E ON Как начать зарабатывать с Ozon. В Бишкеке пройдет конференция COM.E ON
Еще больше выросли охват и&nbsp;емкость 4G&nbsp;LTE от&nbsp;О! Еще больше выросли охват и емкость 4G LTE от О!
&laquo;Оптима Банк&raquo; запускает Google Pay&trade; для картодержателей VISA «Оптима Банк» запускает Google Pay™ для картодержателей VISA
7 апреля, пятница
19:55
В Бишкеке в строящемся бизнес-центре компании «Елизавета» произошел пожар В Бишкеке в строящемся бизнес-центре компании «Елизавет...
19:30
1 тысяча 119 человек за полгода получили статус цифрового кочевника
19:00
Афиша Бишкека на выходные: моноспектакль, рок-фестиваль и выставки
16:30
Чудаки парковки. Некоторые водители не замечают разметку пешеходного перехода
15:55
Приходите! В Ботаническом саду Бишкека пройдет фестиваль тюльпанов